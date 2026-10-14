O presidente do Vasco, Pedrinho, criticou duramente a possibilidade de a partida de volta da semifinal da Copa Sul-Americana, diante do Boca Juniors, ser transferida para o Paraguai. Em entrevista à ESPN, o mandatário classificou o cenário como uma “covardia” após ser informado sobre uma nova movimentação nos tribunais para impedir o confronto no Maracanã.

“Eu acho que é uma covardia com a instituição, uma covardia com a competição. O Vasco vai jogar fora do país e fora do estado se isso acontecer. Pelo bom senso, poderia ter tido a gentileza, a gente sabe que um jogo não estragaria o gramado”, disse.

Por que o jogo entre Vasco e Boca pode mudar de local?

A Conmebol notificou a diretoria vascaína e a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) alertando que, caso uma nova decisão judicial impeça o duelo no Maracanã, a entidade levará o confronto do dia 20 de outubro para Assunção.

A medida da entidade sul-americana busca evitar atrasos logísticos na reta final do torneio continental, mas provocou forte descontentamento na cúpula do clube carioca.

A ameaça de mudança decorre de uma nova ofensiva do Consórcio Fla-Flu, gerido por Flamengo e Fluminense, no Superior Tribunal de Justiça (STJ). O consórcio tenta derrubar a liminar concedida pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que havia liberado o estádio para o Cruz-Maltino.

O pedido de suspensão de segurança tramita sob avaliação da presidência do STJ, que definirá nos próximos dias se mantém o Maracanã como sede ou se abre espaço para a intervenção da Conmebol.