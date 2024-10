Corinthians e Racing empataram em 2 a 2, nesta quinta-feira, 24, na Neo Química Arena, em São Paulo, pela ida das semifinais da Copa Sul-Americana. Os gols do Timão foram marcados por Yuri Alberto, enquanto a equipe argentina marcou com Maximiliano Salas e Gastón Martirena.

Debaixo de forte chuva, a partida começou com o time argentino deixando claro que não entraria apenas para se defender. Assim, aproveitando-se de erro de Cacá após bola esticada, Maximiliano Salas finalizou com a bola ainda no ar, encobrindo Hugo e abrindo o marcador, já aos 5 minutos.

A resposta corinthiana foi rápida. Trabalhando a posse após sofrer o primeiro, Memphis Depay acertou uma sequência de dribles e deixou Yuri Alberto frente a frente com Gabriel Arias. O atacante tocou na saída do goleiro e deixou tudo igual.

O Timão seguiu pressionando e quase empatou, aos 18 minutos, em cabeceio de André Ramalho. O Racing, em jogo aberto, também teve a chance em seguida, em finalização de Juan Nardoni, que recebeu de Juan Quintero.

Aos 32 minutos, o estádio explodiu. Ao receber de Rodrigo Garro, Yuri Alberto fintou, cortou a marcação e arriscou de fora da área. O chute muito forte estufou as redes, virando o marcador para o Corinthians.

No entanto, na etapa final, o Racing deixou tudo igual. Com nove minutos, Gastón Martirena. enfileirou a defesa alvinegra, tabelou com Agustín Almendra e bateu cruzado, sem chances para Hugo.

Na sequência, uma nova chegada assustou, em tentativa de Almendra, defendida pelo arqueiro. O volume seguiu favorável para o time argentino, que quase retomou a frente do marcador em oportunidade de Salas.

Os donos da casa buscaram reagir em rendimento. Assim, mais ativo com a posse, o Timão voltou a assustar, em finalização de Garro, que passou perto do travessão defendido por Arias.

Já aos 42 minutos, os donos da casa chegaram perto de marcar o terceiro. Em boa jogada iniciada com cruzamento de Igor Coronado e passe de cabeça de Yuri Alberto, Ángel Romero tentou carrinho, mas a bola passou por cima do gol.

Nos acréscimos, o terceiro tento do Corinthians chegou perto. Alex Santana perdeu oportunidade clara e Memphis Depay finalizou em lance que “tirou tinta” da trave.

Desse modo, o jogo terminou empatado, o que deixa tudo igual para a volta. Na próxima quinta-feira, 31, Racing e Corinthians voltam a se enfrentar, no Estádio El Cilindro, em Avellaneda, para definir quem vai à final contra Cruzeiro ou Lanús.

