A definição da semifinal da Libertadores entre Palmeiras e Fluminense trouxe apreensão para a comissão técnica alviverde. Após sair do banco durante o segundo tempo, o atacante Paulinho terminou o confronto com dores e desceu chorando para o vestiário antes do fim da festa no gramado.

Abel Ferreira falou sobre situação de Paulinho

O atleta entrou em campo durante a etapa final para reforçar o ataque da equipe paulista. Nos minutos derradeiros do confronto, Paulinho sofreu uma forte pancada e acusou incômodo na perna. O camisa 10 ainda ficou em campo, mas não participou da disputa de pênaltis.

Na entrevista após a partida, o técnico Abel Ferreira falou sobre a situação do jogador e afirmou que ainda não havia um diagnóstico fechado. “Hoje ele estava com a perna no chão, e o jogador do Fluminense deu uma pancada inacreditável. O desejo é que não seja nada, e acredito e tenho fé que não seja nada. Precisamos de todos e dele também”, disse o treinador.

Na sequência, Abel destacou que a torcisa precisa “se colocar no lugar do jogador”. Alguns torcedores do Palmeiras têm feito críticas constantes diante das lesões repetitivas do atacante.

“Fazer o esforço de se meter no lugar do outro. Muito fácil ficar atrás de um telefone e escrever baboseiras sem entender o futebol de alto nível. É jogar sempre no limite. Um jogador que foi duas vezes o melhor marcador do Brasileiro, teve uma lesão que não foi fácil de resolver, voltou a lesionar outra vez”, completou.

Impacto e próximos passos no elenco

O atacante passará por exames clínicos detalhados conduzidos pelos profissionais do Alviverde para diagnosticar a gravidade do quadro. O departamento médico busca identificar se houve apenas trauma muscular em decorrência do choque ou se existe alguma lesão ligamentar associada.