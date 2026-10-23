Em entrevista após a eliminação do Flamengo diante do Estudiantes na Libertadores, o meia Lucas Paquetá se mostrou abatido e pediu desculpas à torcida da equipe pelo pênalti perdido.

O meia foi um dos que desperdiçou a cobrança nas penalidades contra o Estudiantes. Jorginho e Bruno Henrique também perderam e selaram a derrota por 3 a 2 para os argentinos. O goleiro Fernando Musleta foi o grande herói da partida e defendeu as cobranças do rubro-negro.

O que disse o meia na zona mista

Visivelmente abalado com o resultado negativo diante dos torcedores, o atleta assumiu a responsabilidade pelo lance e se manifestou após a partida.

“Tristeza total. Acho que eu fiz o meu melhor, fiz o meu máximo e falhei quando não podia falhar. Dói muito. Me preparei muito para esse momento e, infelizmente, não consegui ajudar. É tentar digerir, nem sei o que dizer, mas pedir desculpa à Nação”, afirmou Paquetá.

O meio-campista chegou ao Flamengo em janeiro deste ano como

a contratação mais cara da história rubro-negra e do futebol brasileiro. O clube pagou 42 milhões de euros (R$ 260 milhões na conversão da época) pelo jogador, que estava no West Ham, da Inglaterra.

Além da queda na Libertadores, Paquetá passou pela eliminação na Copa do Brasil diante do Vitória, na quinta fase da competição, a primeira jogada pelo rubro-negro. No começo do ano, o clube perdeu a Supercopa Rei para o Corinthians, jogo que marcou a estreia do camia 11 do Flamengo.