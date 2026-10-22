Em busca da classificação para a grande final da Libertadores, o Flamengo enfrenta o Estudiantes, nesta quinta-feira, 22, no Maracanã, às 21h30 (de Brasília). O treinador Leonardo Jardim deve promover mudanças em relação ao time titular que empatou na partida de ida em La Plata, na Argentina, por 0 a 0.
O técnico português terá o retorno do volante Jorginho ao time titular. O ítalo-brasileiro estava suspenso no duelo de ida, após ser expulso da partida contra o Independiente del Valle, nas quartas de final.
Outro atleta que pode voltar a aparecer na equipe é Giorgian de Arrascaeta. Segundo a ESPN, o uruguaio fez atividades com bola, ainda não com a presença dos demais companheiros, mas existe um otimismo que o jogador volte ao banco de reservas.
A dúvida nos 11 iniciais é a possível entrada de Gonzalo Plata no lugar de Lucas Paquetá. Com a boa atuação de Carrascal como camisa 10 contra o Bahia, o equatoriano pode ganhar a vaga na direita do ataque rubro-negro.
Provável escalação do Flamengo
- Rossi; Emerson Royal, Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Paquetá (Plata); Carrascal, Pedro e Samuel Lino.