Mesmo sendo o batedor oficial de pênaltis do Flamengo, Jorginho não converteu a sua cobrança contra o Estudiantes e o Flamengo foi eliminado da Copa Libertadores, na noite da última quinta-feira, 23. Fernando Muslera foi o herói da equipe argentina, defendendo, além do chute do ítalo-brasileiro, as batidas de Lucas Paquetá e Bruno Henrique.
Com a defesa do goleiro uruguaio, Jorginho perdeu a sua primeira cobrança com a camisa rubro-negra e o seu 12º pênalti na carreira. No total, foram 77 chutes, com 65 acertos, um aproveitamento de 84,4%.
Em disputas de pênaltis, o jogador chegou a sua quarta cobrança desperdiçada, em 17 tentativas. Os 13 acertos totalizam um aproveitamento de 76,5%.
Todas as outras três cobranças perdidas por Jorginho em disputas de pênaltis foram em finais. Buffon, Ederson e Pickford foram os goleiros que pararam o “pulinho” do volante.
Erros em disputas de pênalti
2014 – Napoli x Juventus
Final da Supercopa da Itália – Buffon defendeu. Napoli campeão.
2019 – Chelsea x Manchester City
Final da Copa da Liga Inglesa – Ederson defendeu. Chelsea vice.
2021 – Itália x Inglaterra
Final da Euro – Pickford defendeu. Itália campeã.
2026 – Flamengo x Estudiantes
Semifinal da Libertadores – Muslera defendeu. Flamengo eliminado.