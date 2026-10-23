O Flamengo foi eliminado da Libertadores ao ser superado pelo Estudiantes nos pênaltis por 3 a 2, após novo empate por 0 a 0 no tempo regulamentar no Maracanã. Em entrevista coletiva concedida após o encerramento do confronto, o técnico Leonardo Jardim lamentou o resultado que encerrou a campanha rubro-negra no torneio sul-americano.

“Queria agradecer a este público que esteve presente e entusiasmado com a nossa campanha. É uma grande frustração e deceção”, afirmou o treinador do Flamengo, em entrevista coletiva.

Por que o técnico optou por jogadores experientes nas cobranças

Ao analisar a disputa por pênaltis, o treinador português respondeu aos questionamentos sobre a definição dos cobradores e respaldou os atletas que assumiram a responsabilidade das penalidades no estádio.

“Não coloquei os mais jovens, coloquei os mais consagrados, que estão habituados a bater pênaltis nos clubes e nas seleções. Mas só falha quem está lá dentro, e eles tentaram”, opinou Jardim.

O comandante reiterou a confiança na capacidade técnica do elenco diante do momento decisivo. Entretanto, o treinador deu uma declaração polêmica ao dizer que não iria ensinar seus atletas como cobrar pênaltis.

“Sinceramente, não é agora, que sou treinador do Flamengo, que vou ensinar jogadores desse nível, alguns deles com centenas de jogos, a bater pênaltis. Com certeza, eles batem melhor do que eu”, afirmou.

Foco da equipe na sequência da temporada

Com a eliminação na Libertadores, o Flamengo seguirá até o fim da temporada apenas no Campeonato Brasileiro. A equipe comandada por Jardim lidera a competição com 67 pontos, um a mais que o Palmeiras, segundo colocado. Os dois times se enfrentam no fim de novembro, pela 36ª rodada, no Nubank Parque, na capital paulista.