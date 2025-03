Onde assistir Corinthians x Barcelona SC

O Corinthians avança para a terceira fase da Copa Libertadores, enfrentando o Barcelona de Guayaquil em um confronto que promete ser acirrado. A partida está marcada para esta quarta-feira, 5 de março de 2025, às 21h30min, no Estádio Monumental de Guayaquil, no Equador. Este jogo é crucial para ambas as equipes, que buscam garantir uma posição favorável na competição.

Yuri Alberto, que foi decisivo na fase anterior, espera repetir seu desempenho e ajudar o Corinthians a avançar ainda mais no torneio. O time brasileiro está determinado a superar os desafios e conquistar uma vitória fora de casa, o que seria um passo importante rumo à classificação.

Camisa do Corinthians – Fonte: Instagram/@corinthians

Quais são as prováveis escalações para o jogo

As equipes já têm suas prováveis escalações definidas para o confronto. O Barcelona de Guayaquil deve entrar em campo com Contreras no gol; Vargas, Rangel, Campi e Pineida formando a linha defensiva; Arroyo e Quiñónez no meio-campo, acompanhados por Bryan Carabalí, Jandry Gomez e Janner Corozo; Cortez completa o ataque. O técnico Segundo Castillo está confiante na capacidade de seu time de enfrentar o Corinthians.

Por outro lado, o Corinthians deve alinhar com Hugo Souza no gol; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Cacá e Hugo na defesa; Charles, Alex Santana (ou Ryan), Garro, Romero, Talles Magno (ou Depay) no meio-campo; e Yuri Alberto liderando o ataque. Sob o comando do técnico Ramón Díaz, o time brasileiro busca uma estratégia eficaz para superar o adversário equatoriano.

Quem será responsável pela arbitragem do jogo

A arbitragem do confronto entre Barcelona-EQU e Corinthians será liderada por Dario Herrera, com assistência de Gabriel Chade e Maximiliano Del Yesso. O VAR ficará a cargo de Silvio Trucco, completando o quarteto de arbitragem argentino. A presença de árbitros experientes é fundamental para garantir que o jogo transcorra de forma justa e sem incidentes.

Onde assistir ao jogo entre Barcelona-EQU e Corinthians

Os torcedores poderão acompanhar a partida ao vivo através de várias plataformas. A TV Globo, ESPN e Disney confirmaram a transmissão do jogo, permitindo que os fãs do futebol assistam a este emocionante confronto de qualquer lugar. Com a cobertura abrangente, os espectadores terão acesso a todos os detalhes e emoções da partida.

Com as expectativas em alta, o confronto entre Barcelona-EQU e Corinthians promete ser um dos destaques desta fase da Libertadores. Ambas as equipes estão determinadas a mostrar seu melhor futebol e lutar pela vitória, tornando este jogo imperdível para os amantes do esporte.

