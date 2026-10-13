Às vésperas do primeiro confronto da semifinal da Copa Libertadores diante do Palmeiras, o técnico Marcão vive um momento especial à frente do Fluminense.

Em entrevista concedida ao apresentador Alex Escobar no quadro “Cafezinho com Escobar”, veiculada pelo site ge, o comandante tricolor falou sobre a sua rotina e a relação construída com os torcedores desde os tempos de atleta.

Aos 54 anos, o treinador afirmou encarar a responsabilidade no banco de reservas com tranquilidade, apontando que a vivência de arquibancada o ajuda a absorver cobranças e críticas do dia a dia.

“Sou grato a Deus todos os dias por acordar bem e feliz e com a oportunidade de estar trabalhando no clube que amo e ganhar um bom salário para fazer o que gosto. Não tem como ficar triste. Viver o Fluminense de dentro, eu que estive na arquibancada”, declarou Marcão durante a conversa.

Preparação tricolor para a semifinal da Libertadores

Integrante da comissão técnica permanente do clube desde 2019, Marcão assumiu o comando em agosto de 2026, sucedendo o argentino Luis Zubeldía. Desde a alteração no cargo, a equipe soma 11 jogos, com seis vitórias, dois empates e três derrotas, mantendo presença nas primeiras posições do Campeonato Brasileiro e a busca pelo bicampeonato da Libertadores.

O elenco tricolor utilizou o período de quase três semanas de paralisação durante a Data Fifa para recuperar jogadores desgastados fisicamente e ajustar conceitos táticos. O objetivo principal das atividades foi elevar a intensidade competitiva para o confronto de ida das semifinais contra o Palmeiras, no Maracanã, nesta quarta-feira, 14.