A final da Recopa Sul-Americana entre Flamengo e Lanús está confirmada e será disputada normalmente apesar da greve geral que paralisou parte do futebol argentino. O jogo de ida ocorre nesta quinta-feira, 19, na Argentina, enquanto a decisão acontece no Maracanã na próxima semana, colocando frente a frente os campeões da Libertadores e da Sul-Americana em busca de mais um título continental.

O clima no país vizinho, porém, é de instabilidade. Uma paralisação nacional afetou transportes, logística e segurança, levando ao adiamento de quatro partidas do Campeonato Argentino. Ainda assim, a organização da Recopa manteve o cronograma, por se tratar de um torneio internacional sob responsabilidade da Conmebol.

Além do peso esportivo, o confronto carrega narrativas individuais importantes. O Flamengo chega embalado pelo título da Libertadores, conquistado na temporada passada, e busca ampliar sua galeria internacional. Já o Lanús tenta repetir o feito de 2014, quando levantou a Sul-Americana e surpreendeu o continente. O formato em dois jogos, ida e volta, mantém a disputa totalmente aberta, com decisão apenas após o placar agregado.

Do lado rubro-negro, a expectativa é de um jogo duro fora de casa, sobretudo pela atmosfera tradicional do estádio do Lanús. Historicamente, equipes brasileiras enfrentam pressão intensa na Argentina, o que torna um bom resultado como visitante ainda mais valioso antes do reencontro no Rio de Janeiro.

‘Lei do ex’ pode aparecer com Rossi

Um dos personagens centrais da decisão é o goleiro Agustín Rossi, que defende o Flamengo, mas conhece profundamente o Lanús. Revelado pelo clube argentino, ele atuou ali no início da carreira e deixou boas lembranças, especialmente pela segurança em jogos decisivos e pela capacidade de defender pênaltis.

Desde então, Rossi construiu reputação justamente em partidas grandes disputadas na Argentina, incluindo defesas decisivas em cobranças contra adversários tradicionais.

Por isso, a chamada “lei do ex” entra em cena. Caso seja exigido ao máximo na Recopa, o goleiro pode se tornar peça-chave para o Flamengo, seja com intervenções durante o jogo ou em uma eventual decisão por pênaltis.