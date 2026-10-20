O Fluminense se prepara para o confronto decisivo contra o Palmeiras, válido pela volta da semifinal da Copa Libertadores. Para o duelo marcado para esta quarta-feira, 21, na capital paulista, a equipe tricolor deve contar com a presença de Thiago Silva entre os titulares.

O zagueiro e capitão tende a abrir mão de sua restrição a pisos sintéticos para disputar a partida decisiva. O objetivo é reforçar a linha defensiva na tentativa de assegurar a vaga na final do torneio continental. A informação foi divulgada inicialmente pelo ge.

Importância do zagueiro no confronto decisivo

Aos 42 anos, o defensor avalia internamente que esta pode ser a sua última edição de Libertadores na carreira. O cenário do confronto exige força máxima do time tricolor após a derrota por 2 a 1 na partida de ida, disputada no Maracanã.

Com a desvantagem no placar agregado, a equipe precisa vencer por dois gols de diferença para avançar no tempo regulamentar. Uma vitória carioca pela margem mínima levará a definição para a disputa de pênaltis.

Preparação física e histórico de preservação

Desde o retorno às Laranjeiras, o atleta tem sido preservado em compromissos disputados em grama artificial para controle de desgaste físico. Pensando no jogo continental, o defensor sequer atuou diante do Santos pelo Campeonato Brasileiro Série A.

O zagueiro trabalhou sem restrições com os demais companheiros durante as atividades táticas que antecederam o embarque, confirmando condições para iniciar o confronto decisivo em São Paulo.