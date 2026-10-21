O Fluminense vai fazer um teste final para definir se o volante Martinelli estará apto para o duelo contra o Palmeiras, na semifinal da Copa Libertadores. O meio-campista embarcou com o elenco tricolor para a capital paulista e foi relacionado para a partida desta quarta-feira, 21.

Poupado da partida do Campeonato Brasileiro contra o Santos, Martinelli vinha realizando um tratamento intensivo nos últimos dias para se recuperar da entorse sofrida joelho esquerdo durante o confronto de ida contra o Palmeiras. Segundo a Espn, na segunda-feira, o volante voltou aos treinamentos fazendo trabalhos separado do elenco, como parte do processo de recuperação. Apesar da evolução, continuou sentindo dores durante as atividades.

A comissão técnica liderada por Marcão planeja uma avaliação física do meio-campista. O Fluminense entra em campo às 21h30 (horário de Brasília) no Nubank Parque precisando de uma vitória por um gol de diferença para forçar a disputa por pênaltis, ou por dois gols de vantagem para assegurar a classificação direta à final continental.