Bahia vence o Boston River e confirma fase de grupos na Libertadores

O Bahia está na fase de grupos da Copa Libertadores da América. Nesta quinta-feira, 13, o Tricolor de Aço teve dificuldades para furar o bloqueio uruguaio do Boston River, mas venceu por 1 a 0 dentro da Fonte Nova. Com o empate sem gols no primeiro encontro, a vitória simples garante a classificação brasileira para a próxima fase da competição.

Se no primeiro encontro faltou atitude das equipes para protagonizar algum tipo de emoção, este não foi o cenário em Salvador. O Bahia começou o jogo da forma que precisava, pressionando o Boston River.

Everton Ribeiro teve a primeira oportunidade, em voleio salvo em cima da linha. O meia voltou a aparecer mais tarde, finalização que terminou com defesa do goleiro. Aos 44 minutos, Lucho Rodríguez flertou com o gol e viu a bola sair rente. Apesar do volume, o Bahia foi para o vestiário com o marcador zerado.

A rede foi balançar na etapa final, aos 13 minutos. Em cruzamento magistral de Juba, quem subiu foi Jean Lucas para finalmente vencer o bloqueio uruguaio e cravar o Bahia na frente.

Erick Pulga e Lucho Rodríguez tiveram boas oportunidades para ampliar, principalmente o uruguaio, mas desperdiçaram. O resultado permaneceu, suficiente para a classificação baiana.

Bahia x Boston River pela Libertadores: