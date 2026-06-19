O atacante Lamine Yamal, joia da seleção espanhola, manifestou cautela em relação à sua capacidade de atuar por 90 minutos em uma partida da Copa do Mundo de 2026. Em declarações concedidas à TVE nesta sexta-feira, 19, admitiu não ter condições físicas para atuar por 90 minutos no duelo contra a Arábia Saudita neste domingo, 21.

“Estou bem, me encontro bem, mas é muito cedo, é desnecessário, tenho um processo de adaptação, não é o momento de jogar uma partida inteira, mas posso jogar os minutos que o mister quiser”, disse, conforme registrado pelo ge.

Cautela de Yamal e Recuperação Física

A postura do jovem atleta se deve a um processo de recuperação de uma lesão muscular na coxa esquerda, sofrida em abril de 2026, que o afastou dos gramados pelo Barcelona. O jovem atleta não entra em campo desde então.

Na estreia da Espanha na Copa do Mundo, um empate sem gols contra Cabo Verde na última segunda-feira, 15, Yamal entrou em campo e jogou por cerca de 20 minutos.

Estratégia da Comissão Técnica Espanhola

A comissão técnica da Espanha, liderada pelo técnico Luis de la Fuente, está alinhada com a cautela de Yamal. O planejamento é gerenciar a minutagem do jogador de forma gradual ao longo do Mundial.

Para o próximo confronto da Espanha no Grupo H, contra a Arábia Saudita, marcado para este domingo, 21, em Atlanta, a expectativa é que Yamal seja utilizado por aproximadamente 45 minutos.