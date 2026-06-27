A Croácia garantiu sua classificação para a próxima fase da Copa do Mundo 2026 ao vencer Gana por 2 a 1, em partida disputada neste sábado (27), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia. Em um confronto direto e tenso pela terceira rodada do Grupo L, os europeus precisaram de um gol na reta final para confirmar a vice-liderança da chave, deixando os africanos na terceira posição e dependendo de outros resultados.

Controle croata e o caminho aberto

O primeiro tempo foi marcado pela paciência europeia. A Croácia valorizou a posse de bola desde o apito inicial, buscando espaços na defesa ganesa. O primeiro grande aviso veio aos 15 minutos, quando Baturina encontrou Vlasic, que carimbou a trave. A superioridade se transformou em vantagem aos 30 minutos. Petar Sucic arriscou de fora da área e contou com uma falha de Derrick Luckassen — a bola passou por baixo das pernas do defensor antes de morrer no canto do goleiro Asare. Gana, por sua vez, sofreu para criar e foi para o intervalo sem acertar o alvo.

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Pressão ganesa e redenção temporária

Na volta para a segunda etapa, o cenário mudou. Gana adiantou suas linhas, passou a pressionar a saída de bola croata e começou a assustar, principalmente com as investidas de Abdul Fatawu e Kamaldeen Sulemana. A insistência africana foi recompensada aos 30 minutos. Após lançamento de Nuamah, Luckassen, que havia falhado no primeiro gol, se redimiu ao finalizar de canhota para as redes. O lance gerou apreensão e precisou ser validado pelo VAR, que descartou interferência de Kwasi Sibo na jogada, decretando o empate que, naquele momento, invertia as posições no grupo.

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A precisão que define classificações

O empate não servia para os planos croatas. A equipe foi buscar a reação imediata e quase marcou com Pasalic, que parou em uma defesa espetacular de Asare. No entanto, a bola parada provou ser fatal. Aos 37 minutos, o veterano Luka Modric cobrou escanteio com veneno. Nikola Vlasic se antecipou à marcação no alto e cabeceou firme. A bola ainda tocou na trave antes de entrar, selando o 2 a 1.

Com o resultado, somado à vitória da Inglaterra sobre o Panamá no outro jogo da chave, a Croácia encerra a fase de grupos na segunda colocação e aguarda a definição de seu adversário na próxima fase, que sairá do duelo entre Portugal e Colômbia. Já Gana termina em terceiro lugar e aguarda o desfecho das outras chaves para saber se avança na competição.

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