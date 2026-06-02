A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anunciou, nesta terça-feira, 2 de junho de 2026, a numeração oficial dos jogadores da seleção portuguesa que irão representar o país na Copa do Mundo de 2026. A divulgação encerra a expectativa em torno dos números que serão utilizados pelos atletas no torneio, que será realizado nos Estados Unidos, Canadá e México.

Conforme o esperado, o capitão Cristiano Ronaldo manterá a icônica camisa 7. Outros destaques da equipe também terão seus números tradicionais: Bernardo Silva vestirá a camisa 10, enquanto Bruno Fernandes usará a 8. O goleiro Diogo Costa assumiu a camisa 1, e Rúben Dias, que anteriormente usava a 4, agora vestirá a 3. Tomás Araújo ficou com a camisa 4.

Veja a numeração de Portugal para a Copa

1 – Diogo Costa

2 – Nélson Semedo

3 – Rúben Dias

4 – Tomas Araújo

5 – Diogo Dalot

6 – Matheus Nunes

7 – Cristiano Ronaldo

8 – Bruno Fernandes

9 – Gonçalo Ramos

10 – Bernardo Silva

11 – João Félix

12 – José Sá

13 – Renato Veiga

14 – Gonçalo Inácio

15 – João Neves

16 – Francisco Trincão

17 – Rafael Leão

18 – Pedro Neto

19 – Gonçalo Guedes

20 – João Cancelo

21 – Rúben Neves

22 – Rui Silva

23 – Vitinha

24 – Samú Costa

25 – Nuno Mendes

26 – Francisco Conceição