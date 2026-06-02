A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anunciou, nesta terça-feira, 2 de junho de 2026, a numeração oficial dos jogadores da seleção portuguesa que irão representar o país na Copa do Mundo de 2026. A divulgação encerra a expectativa em torno dos números que serão utilizados pelos atletas no torneio, que será realizado nos Estados Unidos, Canadá e México.
Conforme o esperado, o capitão Cristiano Ronaldo manterá a icônica camisa 7. Outros destaques da equipe também terão seus números tradicionais: Bernardo Silva vestirá a camisa 10, enquanto Bruno Fernandes usará a 8. O goleiro Diogo Costa assumiu a camisa 1, e Rúben Dias, que anteriormente usava a 4, agora vestirá a 3. Tomás Araújo ficou com a camisa 4.
Veja a numeração de Portugal para a Copa
1 – Diogo Costa
2 – Nélson Semedo
3 – Rúben Dias
4 – Tomas Araújo
5 – Diogo Dalot
6 – Matheus Nunes
7 – Cristiano Ronaldo
8 – Bruno Fernandes
9 – Gonçalo Ramos
10 – Bernardo Silva
11 – João Félix
12 – José Sá
13 – Renato Veiga
14 – Gonçalo Inácio
15 – João Neves
16 – Francisco Trincão
17 – Rafael Leão
18 – Pedro Neto
19 – Gonçalo Guedes
20 – João Cancelo
21 – Rúben Neves
22 – Rui Silva
23 – Vitinha
24 – Samú Costa
25 – Nuno Mendes
26 – Francisco Conceição