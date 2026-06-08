A excelente atuação de Endrick na vitória da seleção brasileira contra o Egito cruzou o Oceano Atlântico e se tornou assunto na Europa. Nesta segunda-feira, 8, o jornal espanhol As classificou o o atacante como “um terremoto”, pedindo de forma contundente a escalação imediata do jovem jogador como o novo camisa 9 titular da equipe de Carlo Ancelotti para a disputa da Copa do Mundo.

“Endrick não veste o número 9 nas costas, mas está fazendo méritos para ocupar essa posição na Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Canadá”, iniciou dizendo a publicação.

Entre os principais pontos destacados pela reportagem para justificar a mudança no ataque está a média de gols do jovem em partidas de grande pressão, tanto atuando por clubes quanto pela seleção. Endrick marcou na estreia e no segundo jogo com a amarelinha, em 2024, nos amistosos contra Inglaterra e Espanha.

Segundo o As, a escalação de Endrick centralizado potencializa o futebol de Vinicius Junior. Por fim, o jornal também cita a personalidade madura e a força física do atleta como diferenciais para suportar os duelos na competição.

“Assim que entrou em campo, viu-se o Endrick de sempre: lutador, insaciável e querendo demonstrar que Ancelotti pode confiar nele. E ele fez isso. Marcou o gol da vitória do Brasil contra o Egito, enviando uma mensagem ao treinador italiano: ‘Aqui estou eu'”, afirmou.

A publicação surge em um momento de definições nos bastidores da seleção. Com o encerramento do ciclo de amistosos preparatórios no último sábado, Ancelotti e sua comissão técnica utilizam os treinamentos desta semana para fechar a equipe que vai a campo na estreia.

Até então, o comando do ataque vinha sendo disputado de forma acirrada por nomes mais experientes. No entanto, o clamor internacional e o desempenho avassalador de Endrick jogam uma “pressão saudável” para que o jovem comece entre os onze iniciais.

O Brasil estreia contra o Marrocos, no próximo dia 13 de junho, no MetLife Stadium, em Nova Jersey.