Neste sábado, 11, a Inglaterra bateu a Noruega por 2 a 1 e alcançou as semifinais da Copa do Mundo de 2026. Os gols ingleses foram anotados por Jude Belligham. No entanto, o clima entre Thomas Tuchel e o camisa 10 não parece ser dos melhores.

Isso porque, o técnico da Inglaterra declarou na saída de campo que a classificação foi obtida após a equipe que comanda ter tornado “a vida muito, muito difícil” para eles hoje. “O resultado é fantástico. Estamos nas semifinais. É incrível, mas não estou feliz com a atuação — em todos os sentidos”, disparou.

Notícias no WhatsApp Entre no canal da Placar e receba as novidades do futebol em primeira mão. Entrar no canal

A declaração foi levada até Bellingham, que também concedia entrevista pós-jogo. Na ocasião, o craque desdenhou da opinião de Tuchel : “Tanto faz. É difícil lá em campo, é um trabalho duro. Todos os jogadores fizeram um trabalho duro. Meus pensamentos e meu reconhecimento vão para os jogadores que estão lá em campo e fizeram um grande trabalho.

Quer receber promoções e ofertas exclusivas no WhatsApp ou Telegram? Entre no grupo oficial da PLACAR e seja avisado em primeira mão sobre cupons, descontos e achados selecionados pela nossa equipe. Quero receber promoções

Já na zona mista, o meio-campista reforçou a discondância com o técnico, mesmo reconhecendo que o time pode render mais: “Mas talvez ele [Tuchel] não saiba como é jogar nessas condições contra Erling Haaland, Odegaard, Nusa e Sorloth. Não é um time fácil de enfrentar. Então, acho que tentamos criar um ambiente positivo. Devemos continuar com isso indo para as semifinais. Não consigo elogiar os rapazes o suficiente. Você não vai vencer todos os jogos trocando passes e fazendo mil passes. Às vezes, você precisa vencer de maneira suja. E fizemos isso de novo esta noite.”

Com a atuação contra a Noruega, Belligham subiu na artilharia deste Mundial e se candidata a craque do torneio. Já a Inglaterra classificada aguarda o vencedor do confronto Argentina e Suíça, para saber quem enfrenta na próxima fase.

Siga a Placar no Google Fique por dentro das últimas notícias e não perca nenhum lance. Seguir no Google