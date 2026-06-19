O sonho da seleção de Portugal de conquistar a primeira Copa do Mundo de sua história precisará passar por um ajuste de curso. O empate diante da República Democrática do Congo, com atuação apagada do astro Cristiano Ronaldo, provocou fortes críticas para alguns dos jogadores nas redes sociais, além de reabrir questionamentos sobre a titularidade incontestável do capitão.

“Capitão debaixo de fogo”, estampou em sua capa o jornal português A Bola, em referência a atuação do principal jogador do país, que recebeu a pior nota entre os portugueses: 6.1, de acordo com o site de estatísticas Sofascore.

“As flechas não estão apontadas apenas a um jogador. É óbvio que Cristiano é o grande foco de atenção, mas todos estamos em uma mesma situação num momento destes. Nada fora da normalidade”, atenuou o zagueiro Rúben Dias, em entrevista coletiva nesta terça-feira, 19, em Palm Beach

Ausente da estreia por conta de uma lesão, o defensor não acompanhou as declarações dadas pelo jovem meio-campista João Neves após a partida.

Autor do único gol marcado pela equipe no confronto, o jovem jogador do Paris Saint-Germain foi alvo de diversas ofensas em suas redes sociais por ter dito que Cristiano Ronaldo “não é diferente dos demais”.

“Sabemos o que Cristiano fez por nós, mas agora não é diferente de nós. É apenas mais um jogador para ajudar. Não é diferente dos demais”, afirmou na ocasião.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Placar (@revistaplacar)

Imediatamente, torcedores rebateram a fala: “respeite o seu capitão, criança”, afirmou um. “Se Cristiano Ronaldo não existisse, vocês provavelmente nunca teriam ouvido falar de um país chamado Portugal”, disse outro.

Outros atletas como o meio-campista Bruno Fernandes, acusado de passar poucas vezes a bola para CR7 na partida, e até mesmo esposas dos jogadores, tiveram suas redes sociais inundadas por mensagens e comentários em apoio ao astro da seleção.

A irmã de Cristiano Ronaldo, Katia Aveiro, ainda curtiu uma postagem no Instagram feita por um perfil brasileiro que critica Bruno Fernandes com a seguinte legenda: “esse aqui é o Raphinha de Portugal. Muito pipoca para a seleção”.

Dentro da postagem, por diversas vezes o comentário “passe para Ronaldo” foi repetido como um mantra pelos torcedores. Katia já havia manifestado insatisfação logo após o término da partida: “desaprenderam a tocar bolas, a ganhar bolas, a fazer contra-ataques”.

Para piorar o clima, mesmo em meio à disputa do torneio, crescem as especulações sobre o fim do ciclo do técnico espanhol Roberto Martínez e de um acordo da federação do país com Jorge Jesus para substituí-lo.

Questionado na véspera da partida contra o Congo, Martínez foi breve, dizendo que não poderia responder sobre o seu futuro. Jorge Jesus está sem clube depois da passagem pelo Al-Nassr, encerrada com o título do campeonato saudita.