No último domingo, 7, a torcida marroquina foi um espetáculo à parte no amistoso contra a Noruega, no Sportis Illustrated Stadium, na cidade de Harrison, New Jersey (EUA). Antes mesmo da bola rolar, durante a execução do hino, os conterrâneos de Hakimi e companhia deixaram todos aturdidos com a vontade e a altura que cantavam pela seleção deles.

Cenas como essa revelam que o desafio para o Brasil na estreia está além do campo. Nas arquibancadas, uma maré vermelha, apaixonada e patriota está mais do que preparada para apoiar incondicionalmente os Leões de Atlas. Segundo a revista Fórum, essa torcida não é composta somente por turistas, mas também por imigrantes e descendentes de imigrantes que moram em New Jersey.

Aquecimento na Times Square

Após torcedores brasileiros tomarem a Times Square na tarde da última sexta, 12, à noite foi a vez dos marroquinos, que lotaram o local para também entoarem cânticos, bateram bumbos e agitaram bandeirões.

Um resumo do sentimento que toma o “fígado” dos “magrebinos” antes, durante e depois dos jogos.