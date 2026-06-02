A Copa do Mundo de 2026 começa em 11 de junho, com México x África do Sul, no Estádio Azteca, na Cidade do México, às 16h (de Brasília). O Mundial, também sediado por Canadá e Estados Unidos, terá seis jogos da primeira fase invadindo a madrugada brasileira.

A seleção brasileira fará dois jogos da primeira fase às 19h (contra Marrocos e Escócia) e às 22h (contra Haiti). Caso avance em primeiro ou segundo no Grupo C, o Brasil enfrentará um time do Grupo F (Holanda, Japão, Tunísia ou Suécia). Se avançar em terceiro, a previsão é mais complexa.

A Copa do Mundo terá seis jogos invadindo a madrugada no horário de Brasília, começando 0h ou 1h. São eles: Áustria x Jordânia, Turquia x Paraguai, Tunísia x Japão, Jordânia x Argélia, Egito x Irã e Nova Zelândia x Bélgica.

O horário de todos os jogos da Copa do Mundo 2026

Fase de grupos

Quinta-feira, 11 de junho de 2026

16h – México x África do Sul – Grupo A – Cidade do México (México)

23h – Coreia do Sul x República Tcheca – Grupo A – Guadalajara (México)

Sexta-feira, 12 de junho de 2026

16h – Canadá x Bósnia – Grupo B – Toronto (Canadá)

22h – Estados Unidos x Paraguai – Grupo D – Los Angeles (Estados Unidos)

Sábado, 13 de junho de 2026

1h – Austrália x Turquia – Grupo D – Vancouver (Canadá)

16h – Qatar x Suíça – Grupo B – San Francisco (Estados Unidos)

19h – Brasil x Marrocos – Grupo C – Nova York (Estados Unidos)

22h – Haiti x Escócia – Grupo C – Boston (Estados Unidos)

Domingo, 14 de junho de 2026

14h – Alemanha x Curaçao – Grupo E – Houston (Estados Unidos)

17h – Holanda x Japão – Grupo F – Dallas (Estados Unidos)

20h – Costa do Marfim x Equador – Grupo E – Filadélfia (Estados Unidos)

23h – Suécia x Tunísia – Grupo F – Monterrey (México)

Segunda-feira, 15 de junho de 2026

13h – Espanha x Cabo Verde – Grupo H – Atlanta (Estados Unidos)

16h – Bélgica x Egito – Grupo G – Seattle (Estados Unidos)

19h – Arábia Saudita x Uruguai – Grupo H – Miami (Estados Unidos)

22h – Irã x Nova Zelândia – Grupo G – Los Angeles (Estados Unidos)

Terça-feira, 16 de junho de 2026

16h – França x Senegal – Grupo I – Nova York (Estados Unidos)

19h – Iraque x Noruega – Boston (Estados Unidos)

22h – Argentina x Argélia – Grupo J – Kansas City (Estados Unidos)

Quarta-feira, 17 de junho de 2026

1h – Áustria x Jordânia – Grupo J – San Francisco (Estados Unidos)

14h – Portugal x RD Congo – Grupo K – Houston (Estados Unidos)

17h – Inglaterra x Croácia – Grupo L – Dallas (Estados Unidos)

20h – Gana x Panamá – Grupo L – Toronto (Canadá)

23h – Uzbequistão x Colômbia – Grupo K – Cidade do México (México)

Quinta-feira, 18 de junho de 2026

13h – República Tcheca x África do Sul – Grupo A – Atlanta (Estados Unidos)

16h – Suíça x Bósnia – Grupo B – Los Angeles (Estados Unidos)

19h – Canadá x Qatar – Grupo B – Vancouver (Canadá)

22h – México x Coreia do Sul – Grupo A – Guadalajara (México)

Sexta-feira, 19 de junho de 2026

1h – Turquia x Paraguai – Grupo D – San Francisco (Estados Unidos)

16h – Estados Unidos x Austrália – Grupo D – Seattle (Estados Unidos)

19h – Escócia x Marrocos – Grupo C – Boston (Estados Unidos)

22h – Brasil x Haiti – Grupo C – Filadélfia (Estados Unidos)

Sábado, 20 de junho de 2026

14h – Holanda x Suécia – Grupo F – Houston (Estados Unidos)}

17h – Alemanha x Costa do Marfim – Grupo E – Toronto (Canadá)

21h – Equador x Curaçao – Grupo E – Kansas City (Estados Unidos)

Domingo, 21 de junho de 2026

1h – Tunísia x Japão – Grupo F – Monterrey (México)

13h – Espanha x Arábia Saudita – Grupo H – Atlanta (Estados Unidos)

16h – Bélgica x Irã – Grupo G – Los Angeles (Estados Unidos)

19h – Uruguai x Cabo Verde – Grupo H – Miami (Estados Unidos)

22h – Nova Zelândia x Egito – Grupo G – Vancouver (Canadá)

Segunda-feira, 22 de junho de 2026

14h – Argentina x Áustria – Grupo J – Dallas (Estados Unidos)

18h – França x Iraque – Grupo I – Filadélfia (Estados Unidos)

21h – Noruega x Senegal – Grupo I – Nova York (Estados Unidos)

Terça-feira, 23 de junho de 2026

0h – Jordânia x Argélia – Grupo J – San Francisco (Estados Unidos)

14h – Portugal x Uzbequistão – Grupo K – Houston (Estados Unidos)

17h – Inglaterra x Gana – Grupo L – Boston (Estados Unidos)

20h – Panamá x Croácia – Grupo L – Toronto (Canadá)

23h – Colômbia x Congo – Grupo K – Guadalajara (México)

Quarta-feira, 24 de junho de 2026

16h – Suíça x Canadá – Grupo B – Vancouver (Canadá)

16h – Bósnia x Qatar – Grupo B – Seattle (Estados Unidos)

19h – Escócia x Brasil – Grupo C – Miami (Estados Unidos)

19h – Marrocos x Haiti – Grupo C – Atlanta (Estados Unidos)

22h – República Tcheca x México – Grupo A – Cidade do México (México)

22h – África do Sul x Coreia do Sul – Grupo A – Monterrey (México)

Quinta-feira, 25 de junho de 2026

17h – Equador x Alemanha – Grupo E – Nova York (Estados Unidos)

17h – Curaçao x Costa do Marfim – Grupo E – Filadélfia (Estados Unidos)

20h – Tunísia x Holanda – Grupo F – Kansas City (Estados Unidos)

20h – Japão x Suécia – Grupo F – Dallas (Estados Unidos)

23h – Turquia x Estados Unidos – Grupo D – Los Angeles (Estados Unidos)

23h – Paraguai x Austrália – Grupo D – San Francisco (Estados Unidos)

Sexta-feira, 26 de junho de 2026

16h – Noruega x França – Grupo I – Boston (Estados Unidos)

16h – Senegal x Iraque – Grupo I – Toronto (Canadá)

21h – Uruguai x Espanha – Grupo H – Guadalajara (México)

21h – Cabo Verde x Arábia Saudita – Grupo H – Houston (Estados Unidos)

Sábado, 27 de junho de 2026

0h – Egito x Irã – Grupo G – Seattle (Estados Unidos)

0h – Nova Zelândia x Bélgica – Grupo G – Vancouver (Canadá)

18h – Panamá x Inglaterra – Grupo L – Nova York (Estados Unidos)

18h – Croácia x Gana – Grupo L – Filadélfia (Estados Unidos)

20h30 – Colômbia x Portugal – Grupo K – Miami (Estados Unidos)

20h30 – Congo x Uzbequistão – Grupo K – Atlanta (Estados Unidos)

23h – Jordânia x Argentina – Grupo J – Dallas (Estados Unidos)

23h – Argélia x Áustria – Grupo J – Kansas City (Estados Unidos)

Segunda fase (32 avos de final)

Domingo, 28 de junho de 2026

16h – Jogo 73 – Los Angeles (Estados Unidos)

Segunda-feira, 29 de junho de 2026

14h – Jogo 76 – Houston (Estados Unidos)

17h30 – Jogo 74 – Boston (Estados Unidos)

22h – Jogo 75 – Monterrey (México)

Terça-feira, 30 de junho de 2026

14h – Jogo 78 – Dallas (Estados Unidos)

18h – Jogo 77 – Nova York (Estados Unidos)

22h – Jogo 79 – Cidade do México (México)

Quarta-feira, 1º de julho de 2026

13h – Jogo 80 – Atlanta (Estados Unidos)

17h – Jogo 82 – Seattle (Estados Unidos)

21h – Jogo 81 – San Francisco (Estados Unidos)

Quinta-feira, 2 de julho de 2026

16h – Jogo 84 – Los Angeles (Estados Unidos)

20h – Jogo 83 – Toronto (Canadá)

0h – Jogo 85 – Vancouver (Canadá)

Sexta-feira, 3 de julho de 2026

15h – Jogo 88 – Dallas (Estados Unidos)

19h – Jogo 86 – Miami (Estados Unidos)

22h30 – Jogo 87 – Kansas City (Estados Unidos)

Oitavas de final

Sábado, 4 de julho de 2026

14h – Jogo 90 – Houston (Estados Unidos)

18h – Jogo 89 – Filadélfia (Estados Unidos)

Domingo, 5 de julho de 2026

17h – Jogo 91 – Nova York (Estados Unidos)

21h – Jogo 92 – Cidade do México (México)

Segunda-feira, 6 de julho de 2026

16h – Jogo 93 – Dallas (Estados Unidos)

21h – Jogo 94 – Seattle (Estados Unidos)

Terça-feira, 7 de julho de 2026

13h – Jogo 95 – Atlanta (Estados Unidos)

17h – Jogo 96 – Vancouver (Canadá)

Quartas de final

Quinta-feira, 9 de julho de 2026

17h – Jogo 97 – Boston (Estados Unidos)

Sexta-feira, 10 de julho de 2026

16h – Jogo 98 – Los Angeles (Estados Unidos)

Sábado, 11 de julho de 2026

18h – Jogo 99 – Miami (Estados Unidos)

22h – Jogo 100 – Kansas City (Estados Unidos)

Semifinais

Terça-feira, 14 de julho de 2026

16h – Jogo 101 – Dallas (Estados Unidos)

Quarta-feira, 15 de julho de 2026

16h – Jogo 102 – Atlanta (Estados Unidos)

Disputa de 3º lugar

Sábado, 18 de julho de 2026

18h – Jogo 103 – Miami (Estados Unidos)

Final

Domingo, 19 de julho de 2026

16h – Jogo 104 – Nova York (Estados Unidos)