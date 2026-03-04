Técnico da seleção do Iraque, Graham Arnold não consegue deixar os Emirados Árabes Unidos e segue em Dubai a poucos dias da repescagem intercontinental que pode levar o país à Copa do Mundo de 2026. O treinador australiano está impedido de viajar por causa do fechamento do espaço aéreo em partes do Oriente Médio, em razão de ataques envolvendo o Irã e os Estados Unidos.

A situação foi confirmada pela federação iraquiana em comunicado oficial divulgado nesta quarta-feira, 4. Segundo a entidade, Arnold permanece nos Emirados porque voos comerciais foram cancelados ou redirecionados na região.

O problema afeta a preparação da seleção para a repescagem intercontinental. O Iraque vai a campo em partida que está marcada para 31 de março, contra o vencedor de Suriname e Bolívia. A bola deve rolar em Monterrey, no México, e definirá uma das últimas vagas para o Mundial de 2026.

A federação também informou que jogadores e integrantes da comissão técnica enfrentam dificuldades semelhantes. Parte do elenco atua em ligas do Oriente Médio e encontra obstáculos logísticos para viajar, enquanto o fechamento temporário de algumas embaixadas tem atrasado a emissão de vistos para o México.

“A federação mantém contato permanente com a FIFA e com a Confederação Asiática de Futebol para buscar soluções”, informou o comunicado.