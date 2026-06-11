A seleção da Holanda enfrenta um cenário de incerteza na posição de goleiro às vésperas da Copa do Mundo de 2026. O goleiro titular da equipe comandada por Ronald Koeman, Bart Verbruggen, sofreu uma lesão durante o amistoso contra o Uzbequistão e sua participação na estreia do torneio é colocada em dúvida.

Lesão e Monitoramento Intensivo de Verbruggen

A lesão de Verbruggen ocorreu na última segunda-feira, 8, após uma dividida com o zagueiro Khusanov, do Uzbequistão. O goleiro do Brighton permaneceu em campo por aproximadamente 14 minutos após o choque antes de ser substituído por Mark Flekken, do Bayer Leverkusen.

Nesta quarta-feira, 10, Verbruggen foi observado no gramado por um curto período durante o treino da seleção em Kansas City, Estados Unidos, de acordo com o Lance!. Contudo, ele deixou a atividade para realizar trabalho de recuperação individual com um fisioterapeuta, sem contato com os demais jogadores.

Em coletiva de imprensa concedida nesta quarta-feira, 10, o técnico Ronald Koeman falou sobre a situação do goleiro.

“Ele não participou do treinamento. Precisamos esperar para ver e torcer para que possa estar envolvido no domingo […] É apenas uma contusão, então ainda não sabemos como as coisas estarão no domingo. Estamos otimistas, mas teremos que ver em que estágio da recuperação ele realmente estará”, disse o treinador, conforme registrado pela apuração.

Opções para o Gol da Holanda

Diante da incerteza sobre Verbruggen, a Holanda conta com outras opções para a meta. Mark Flekken, goleiro de 33 anos do Bayer Leverkusen, entrou em campo no lugar de Verbruggen no amistoso contra o Uzbequistão. Outra alternativa é Robin Roefs, goleiro do Sunderland.

Estreia da Holanda na Copa do Mundo de 2026

A seleção da Holanda tem sua estreia na Copa do Mundo de 2026 marcada para este domingo, 14, quando enfrentará o Japão, às 17h (de Brasília), no AT&T Stadium.