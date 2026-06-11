A seleção argentina, comandada por Lionel Scaloni, enfrenta um novo desafio às vésperas de sua estreia na Copa do Mundo de 2026. O lateral-esquerdo Nicolás Tagliafico, titular da equipe, sofreu uma lesão muscular e se tornou dúvida para o primeiro confronto do torneio diante da Argélia. A notícia foi divulgada pelo jornal Olé nesta quinta-feira, 11, após exames realizados com o jogador.

Detalhes da Lesão de Tagliafico

Tagliafico atuou no amistoso contra Honduras, no último sábado, 6, mas sequer esteve no banco de reservas contra a Islândia, na última terça-feira, 9. No momento, a expectativa é de que o atleta não seja cortado, mas há uma dúvida se o jogador estará à disposição para a estreia no dia 16 de junho.

Outros Desfalques da Argentina

Além de Tagliafico, a seleção já havia confirmado o corte do zagueiro Leonardo Balerdi no último sábado, 6, devido a uma lesão muscular na panturrilha direita. Após o duelo contra a Islândia, o atacante Nico González finalizou a partida com uma leve distensão, conforme informado pela TyC, e será reavaliado nas próximas horas, mas tudo indica que a situação não preocupa.

Impacto no Planejamento de Scaloni

A série de lesões tem gerado cautela na comissão técnica de Scaloni, que busca garantir que os jogadores estejam em suas melhores condições físicas para o início da competição. A indefinição sobre a presença de Tagliafico na estreia adiciona uma camada de complexidade à montagem da equipe para o desafio inicial na busca pelo tetracampeonato mundial.

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