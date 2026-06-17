O técnico espanhol Roberto Martínez, 52, distribuiu sorrisos aos jornalistas ao longo de quase 30 minutos de entrevista coletiva no NRG Stadium, em Houston, palco da estreia de Portugal na Copa do Mundo.

Na véspera de seu terceiro Mundial consecutivo – ele comandou a Bélgica nas edições de 2018 e de 2022 -, Martínez não se incomodou com questionamentos sobre o seu futuro na seleção, o cooling break (pausas obrigatórias para hidratação), mas a leveza tem um motivo maior: a “trégua” nos questionamentos sobre Cristiano Ronaldo. O treinador só se viu obrigado a falar sobre o astro já no fim, sem “saia-justa” sobre sua titularidade.

“Cristiano é um exemplo e refêrencia para o futebol, para todos os jovens e crianças que sentem amor por este esporte. Eu posso dizer que internamente a força dele nos motiva, pois parece o seu primeiro Mundial. É um jogador vital, um finalizador, um homem de área que faz movimentos e abre espaços. Os números falam por ele”, disse.

Aos 41 anos, Cristiano Ronaldo chega respaldado por Martínez, mas não imune às críticas. Diferentemente de outras edições, o maior artilheiro da história de uma seleção, com 143 gols, agora divide sentimentos entre críticos.

“Sim, há uma ala anti-Ronaldo e uma pró-Ronaldo em Portugal. E com visões muito radicais”, conta à PLACAR o jornalista português Pedro Cunha, do ZeroZero.

O mau desempenho nos amistosos preparatórios de Portugal para o Mundial, sob o olhar atento da crítica europeia, contudo, voltou a colocar o jogador do Al-Nassr como um nome questionável. O jornal espanhol As o classificou como um enigma, destacando sua dificuldade em marcar gols.

Na França, a rádio RMC Sport o colocou como desajeitado por desperdiçar seguidas oportunidades no amistoso contra a Nigéria.

Ronaldo é um colecionador de recordes. Deixou o Real Madrid como maior artilheiro da história do clube, com 450 gols em 438 jogos – média de 1,02 por partida. É ainda o maior goleador da Champions com 140 gols, 11 a mais que Messi.

Mesmo assim, discute-se em Portugal que o protagonismo dado ao jogador faz com que uma das melhores gerações da história do país não consiga fluir. Com Roberto Martínez, o camisa 7 ganhou o status de intocável. Marcou 25 gols em 32 jogos, mas só não foi titular uma vez.

Outro erro é apontado pelos especialistas nos excessos, como o fato de ser ele o responsável pela cobrança de todas as faltas, enquanto nomes como Bruno Fernandes e João Neves hoje têm melhor aproveitamento.