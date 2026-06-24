O técnico de Gana, Carlos Queiroz, criticou o VAR após o empate sem gols contra a Inglaterra, nesta terça-feira, 23, válido pela segunda rodada do grupo L da Copa do Mundo de 2026. O treinador reclamou de um pênalti não marcado para sua seleção e do goleiro Jordan Pickford não ter sido expulso.
“O VAR ainda está funcionando na Copa do Mundo? Ainda temos VAR? Tenho dúvidas sobre isso. Teve um pênalti que eles deveriam marcar para Gana, pênalti claro. E o VAR foi tomar um café. […] E teve um cartão vermelho claro. Não há dúvidas sobre isso”, disparou Queiroz.
Além das críticas, Queiroz admitiu que a Inglaterra teve sorte na partida por conta da não intervenção do VAR. Ao final, o treinador se desculpou pelo sarcasmo durante a entrevista coletiva.
“Me desculpem pelo meu sarcasmo, mas, se eu falo sério, eles me punem. Então eu espero que vocês entendam que eu estou brincando”, disse.
Situação de Gana no grupo L
Após o empate sem gols diante da Inglaterra, Gana estacionou na segunda colocação do grupo L, com quatro pontos, atrás apenas da Inglaterra, que tem a mesma pontuação, mas um gol a mais de saldo. A Croácia ocupa a terceira posição, com três pontos, enquanto Panamá, já eliminado, está na lanterna, sem pontos.