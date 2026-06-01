O técnico da seleção espanhola, Luis de la Fuente, demonstrou confiança na recuperação do atacante Lamine Yamal, do Barcelona, para a estreia da equipe na Copa do Mundo de 2026. Em entrevista ao jornal Mundo Deportivo, o treinador afirmou que a comissão técnica mantém comunicação diária com os clubes para monitorar o progresso dos jogadores.

“Antes de mais nada, acreditamos que ele (Yamal) chegará em boas condições. Estamos em total comunicação com os clubes, que nos mantêm informados sobre seu progresso diário. […] Sabemos que ele estará em perfeitas condições, e eu diria até que estará pronto para o primeiro jogo, mas continuaremos monitorando seu progresso”, disse, conforme registrado pelo Lance!.

Lamine Yamal, de 18 anos, sofreu uma lesão muscular na coxa no dia 22 de abril de 2026, durante uma partida do Barcelona contra o Celta de Vigo, e a lesão gerou preocupações sobre sua participação no Mundial. Apesar do otimismo do treinador, o retorno do jogador para a partida de abertura da Copa do Mundo de 2026 não era esperado.

Espanha no Grupo H da Copa do Mundo

A Espanha está no grupo H da Copa do Mundo de 2026 e fará sua estreia contra Cabo Verde no dia 15 de junho, às 13h (de Brasília), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, nos Estados Unidos. Em seguida, enfrenta a Arábia Saudita, no dia 21 de junho, às 13h (de Brasília), no Mercedes-Benz Stadium. A seleção espanhola encerra a fase de grupos contra o Uruguai, no dia 26 de junho, às 21h (de Brasília), no Estádio Akron, em Guadalajara, no México.