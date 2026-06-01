A seleção do Equador anunciou nesta segunda-feira, 1, os 26 jogadores que representarão o país na Copa do Mundo de 2026. A seleção equatoriana está no Grupo E da competição, onde buscará fazer história com uma nova geração de talentos. Os adversários na fase de grupos serão Costa do Marfim, Curaçao e Alemanha.
A estreia do Equador está marcada para o dia 14 de junho contra a Costa do Marfim, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia. Em seguida, a equipe enfrentará Curaçao no dia 20 de junho, no Arrowhead Stadium, em Kansas City, e encerrará sua participação na fase de grupos contra a Alemanha no dia 25 de junho, no MetLife Stadium, em Nova Jersey.
Atletas do Brasileirão na Convocação
O futebol brasileiro terá uma presença significativa na equipe equatoriana, com cinco jogadores convocados. Os atletas convocados do Brasileirão são: o atacante Gonzalo Plata, do Flamengo; o trio do Atlético-MG formado por Alan Minda, Alan Franco e o lateral Ángelo Preciado; e o zagueiro Félix Torres, do Internacional. Entre os principais nomes da convocação também estão os defensores Willian Pacho, PSG, e Piero Hincapié, Arsenal, além do meio-campista Moisés Caicedo, do Chelsea.
Lista oficial de convocados do Equador
- Goleiros: Hernán Galíndez (Huracán), Moisés Ramírez (AE Kifisias) e Gonzalo Valle (LDU Quito)
- Defensores: Willian Pacho (PSG), Piero Hincapié (Arsenal), Joel Ordóñez (Club Brugge), Jackson Porozo (Tijuana), Félix Torres (Internacional), Pervis Estupiñán (Milan), Yaimar Medina (Genk) e Ángelo Preciado (Atlético-MG)
- Meio-campistas: Moisés Caicedo (Chelsea), Jordy Alcívar (Independiente del Valle), Pedro Vite (Vancouver Whitecaps), Denil Castillo (Midtjylland), Alan Franco (Atlético-MG), Kendry Páez (River Plate) e Nilson Angulo (Sunderland)
- Atacantes: Alan Minda (Atlético-MG), Gonzalo Plata (Flamengo), John Yeboah (Venezia), Enner Valencia (Pachuca), Jordy Caicedo (Huracán), Jeremy Arévalo (Stuttgart), Anthony Valencia (Royal Antwerp) e Kevin Rodríguez (Union Saint-Gilloise)