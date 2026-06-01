A seleção paraguaia divulgou nesta segunda-feira, 1, os 26 nomes convocados para a Copa do Mundo de 2026. A seleção comandada pelo treinador Gustavo Alfaro integra o grupo D do torneio ao lado da Austrália, Estados Unidos e Turquia.
A lista de convocados do Paraguai conta com sete atletas que atuam no Brasileirão: Balbuena, do Grêmio; Junior Alonso, do Atlético-MG; Isidro Pitta, do RB Bragantino; Damián Bobadilla, do São Paulo; Gustavo Gómez, Mauricio e Ramón Sosa, do Palmeiras.
A estreia da Albirroja será no dia 12 de junho, às 22h (de Brasília), contra os Estados Unidos, no SoFi Stadium, em Los Angeles. Em seguida, enfrenta a Turquia, no dia 20 de junho, à 00h (de Brasília), no Levi’s Stadium, em Santa Clara. A seleção paraguaia encerra a fase de grupos contra a Austrália, no dia 25 de junho, às 23h (de Brasília), no Levi’s Stadium.
Lista oficial de convocados do Paraguai
- Goleiros: Orlando Gill (San Lorenzo), Gatito Fernández (Cerro Porteño) e Gastón Olveira (Olimpia)
- Defensores: Juan Cáceres (Dínamo Moscou), José Canale (Lanús), Fabián Balbuena (Grêmio), Omar Alderete (Sunderland), Gustavo Gómez (Palmeiras), Alexandro Maidana (Talleres), Junior Alonso (Atlético-MG) e Gustavo Velázquez (Cerro Porteño)
- Meio-campistas: Braian Ojeda (Orlando City), Damián Bobadilla (São Paulo), Andrés Cubas (Vancouver Whitecaps), Diego Gómez (Brighton), Alejandro Romero Gamarra (Al-Ain), Mauricio (Palmeiras) e Matías Galarza (Atlanta United)
- Atacantes: Gustavo Caballero (Portsmouth), Ramón Sosa (Palmeiras), Miguel Almirón (Atlanta United), Gabriel Ávalos (Independiente), Isidro Pitta (RB Bragantino), Álex Arce (Independiente Rivadavia), Julio Enciso (RC Strasbourg) e Antonio Sanabria (Cremonese)