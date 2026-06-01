A seleção da Arábia Saudita anunciou nesta segunda-feira, 1, a lista final dos 26 jogadores que defenderão o país na Copa do Mundo de 2026. A seleção saudita está no Grupo H do torneio, ao lado de Espanha, Uruguai e Cabo Verde.
A estreia da equipe comandada pelo grego Georgios Donis será contra o Uruguai no dia 15 de junho, no Hard Rock Stadium, em Miami. Posteriormente, a seleção enfrentará a Espanha, no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, no dia 21 de junho, e Cabo Verde, no NRG Stadium, em Houston, no dia 26 de junho, encerrando a fase de grupos.
Expectativas e histórico recente
A Arábia Saudita busca repetir o bom desempenho da última Copa, no Catar, onde surpreendeu ao vencer a Argentina por 2 a 1 na fase de grupos, mas não avançou à segunda fase do campeonato. Com o fortalecimento da liga nacional e um elenco experiente, a seleção aposta em seus atletas para tentar avançar à fase de mata-mata do torneio, que será disputado nos Estados Unidos, Canadá e México.
Lista completa dos convocados
- Goleiros: Ahmed Al-Kassar (Al-Qadsiah), Mohammed Al-Owais (Al-Ula) e Nawaf Al-Aqidi (Al-Nassr)
- Defensores: Saud Abdulhamid (Lens), Mohammed Abu Al-Shamat (Al-Qadsiah), Khalid Al-Ghannam (Al-Ettifaq), Moteb Al-Harbi (Al-Hilal), Abdulelah Al-Amri (Al-Nassr), Nawaf Boushal (Al-Nassr), Hassan Kadesh (Al-Ittihad), Ali Lajami (Al-Hilal), Ali Majrashi (Al-Ahli), Hassan Tambakti (Al-Ahli) e Jehad Thikri (Al-Qadsiah)
- Meio-campistas: Nasser Al-Dawsari (Al-Hilal), Alaa Al Hajji (Neom), Ziyad Al Johani (Al-Ahli), Musab Al Juwayr (Al-Qadsiah), Abdullah Al-Khaibari (Al Nassr), Mohammed Kanno (Al-Hilal), Sultan Mandash (Al Hilal) e Ayman Yahya (Al-Nassr)
- Atacantes: Feras Al-Buraikan (Al-Ahli), Salem Al-Dawsari (Al-Hilal), Abdullah Al-Hamdan (Al-Nassr) e Saleh Al-Shehri (Al-Ittihad)