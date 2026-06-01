O técnico Javier Aguirre anunciou neste domingo, 31, a lista de 26 jogadores que representarão a seleção mexicana na Copa do Mundo de 2026. O principal destaque da convocação é o goleiro Guillermo Ochoa, de 40 anos, que participará de sua sexta Copa do Mundo, um feito que o colocará ao lado de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo em número de participações.
México como País-Sede e desafios
A seleção mexicana, conhecida como “El Tri”, terá a responsabilidade adicional de ser um dos países-sede do torneio. A equipe busca superar a eliminação na fase de grupos da edição anterior. O país sediou o Mundial em 1970 e 1986, alcançando as quartas de final nessas edições.
Calendário e adversários na fase de grupos
O México está no Grupo A da Copa do Mundo de 2026. A estreia será no jogo de abertura do torneio contra a África do Sul, no dia 11 de junho, no Estádio Azteca, na Cidade do México. Posteriormente, enfrentará a Coreia do Sul no Estádio Akron, em Guadalajara, no dia 18 de junho. A fase de grupos será encerrada contra a Tchéquia, também no Estádio Azteca, no dia 24 de junho.
Lista oficial de convocados do México
- Goleiros: Raúl Rangel (Chivas Guadalajara), Carlos Acevedo (Santos Laguna) e Guillermo Ochoa (AEL Limassol)
- Defensores: Jorge Sánchez (PAOK), César Montes (Lokomotiv), Edson Álvarez (Fenerbahçe), Johan Vásquez (Genoa), Erik Lira (Cruz Azul), Luis Romo (Chivas Guadalajara), Israel Reyes (América do México), Mateo Chávez (AZ Alkmaar) e Jesús Gallardo (Toluca)
- Meio-campistas: Álvaro Fidalgo (Real Betis), Orbelín Pineda (AEK), Obed Vargas (Atlético de Madrid), Gilberto Mora (Tijuana), César Huerta (Anderlecht), Luis Chávez (Dínamo de Moscou), Roberto Alvarado (Chivas Guadalajara) e Brian Gutiérrez (Chivas Guadalajara)
- Atacantes: Raúl Jiménez (Fulham), Alexis Vega (Toluca), Santiago Giménez (Milan), Armando González (Chivas Guadalajara), Julián Quiñones (Al Qadsiah) e Guillermo Martínez (Pumas)