“Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e esperança desce à Terra.” Essa foi a frase-chave que o site americano The Athletic destacou ao classificar o hino do Brasil como o mais bonito da Copa do Mundo de 2026. O ranking foi divulgado nesta sexta-feira, 19, e elencou os melhores hinos do Mundial.

Além de classificar o hino brasileiro como o mais bonito da Copa, o The Athletic afirmou que ele é um dos melhores do mundo. O texto faz elogios à letra de Joaquim Osório Duque Estrada e melodia de Francisco Manuel da Silva, destacando a “gloriosa introdução orquestral de 28 segundos”.

“Dura quase dois minutos e ainda assim não é o suficiente. Há muitas palavras cantadas muito rapidamente durante a maior parte da música, sobre não temer a batalha, sobre um colosso destemido e uma pátria amada, mas o ponto alto é, sem dúvida, uma gloriosa introdução orquestral de 28 segundos. Para o jogo contra Marrocos, não houve as lágrimas e o melodrama que vimos antes da lendária semifinal em casa, em 2014 , mas talvez seja melhor assim. Um dos melhores hinos do mundo”, escreveu o The Athletic.

Pódio do ranking

Em seguida, a França ocupa o segundo lugar dos hinos mais bonitos da Copa do Mundo de 2026. O artigo destaca o hino francês como um “clássico do gênero”, relembrando que ele “representou revoluções”. A frase-chave escolhida foi: “Marchemos! Marchemos! Que sangue impuro regue nossos campos”.

Já na terceira colocação, quem fecha o pódio é Portugal. O The Athletic afirma que “o título não revela muito, mas é uma canção emocionante”, destacando a emoção do volante João Neves e do técnico Roberto Martínez. A frase-chave escolhida foi: “Ergue-se, mais uma vez hoje, o esplendor de Portugal”.

Colocação dos sul-americanos

Mesmo fora do pódio, o hino da Colômbia aparece ainda na quarta posição entre os mais bonitos do Mundial deste ano, sendo classificado como “magnífico”. Equador ocupa o sexto lugar, enquanto a Argentina e Uruguai estão na sétima e nona colocação, respectivamente. O Paraguai ficou na 32ª colocação.

Confira o ranking dos hinos mais bonitos da Copa do Mundo de 2026