“Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e esperança desce à Terra.” Essa foi a frase-chave que o site americano The Athletic destacou ao classificar o hino do Brasil como o mais bonito da Copa do Mundo de 2026. O ranking foi divulgado nesta sexta-feira, 19, e elencou os melhores hinos do Mundial.

Além de classificar o hino brasileiro como o mais bonito da Copa, o The Athletic afirmou que ele é um dos melhores do mundo. O texto faz elogios à letra de Joaquim Osório Duque Estrada e melodia de Francisco Manuel da Silva, destacando a “gloriosa introdução orquestral de 28 segundos”.

Dura quase dois minutos e ainda assim não é o suficiente. Há muitas palavras cantadas muito rapidamente durante a maior parte da música, sobre não temer a batalha, sobre um colosso destemido e uma pátria amada, mas o ponto alto é, sem dúvida, uma gloriosa introdução orquestral de 28 segundos. Para o jogo contra Marrocos, não houve as lágrimas e o melodrama que vimos antes da lendária semifinal em casa, em 2014 , mas talvez seja melhor assim. Um dos melhores hinos do mundo”, escreveu o The Athletic.

Pódio do ranking

Em seguida, a França ocupa o segundo lugar dos hinos mais bonitos da Copa do Mundo de 2026. O artigo destaca o hino francês como um “clássico do gênero”, relembrando que ele “representou revoluções”. A frase-chave escolhida foi: “Marchemos! Marchemos! Que sangue impuro regue nossos campos”.

Já na terceira colocação, quem fecha o pódio é Portugal. O The Athletic afirma que “o título não revela muito, mas é uma canção emocionante”, destacando a emoção do volante João Neves e do técnico Roberto Martínez. A frase-chave escolhida foi: “Ergue-se, mais uma vez hoje, o esplendor de Portugal”.

Colocação dos sul-americanos

Mesmo fora do pódio, o hino da Colômbia aparece ainda na quarta posição entre os mais bonitos do Mundial deste ano, sendo classificado como “magnífico”. Equador ocupa o sexto lugar, enquanto a Argentina e Uruguai estão na sétima e nona colocação, respectivamente. O Paraguai ficou na 32ª colocação.

Confira o ranking dos hinos mais bonitos da Copa do Mundo de 2026

  1. Brasil
  2. França
  3. Portugal
  4. Colômbia
  5. Escócia
  6. Equador
  7. Argentina
  8. Egito
  9. Uruguai
  10. Bósnia e Herzegovina
  11. Estados Unidos
  12. República Democrática do Congo
  13. Curaçao
  14. Coreia do Sul
  15. Costa do Marfim
  16. Panamá
  17. Canadá
  18. México
  19. Haiti
  20. Irã
  21. África do Sul
  22. Japão
  23. Marrocos
  24. Iraque
  25. Turquia
  26. Austrália
  27. Tchéquia
  28. Tunísia
  29. Senegal
  30. Suécia
  31. Argélia
  32. Paraguai
  33. Suíça
  34. Cabo Verde
  35. Noruega
  36. Uzbequistão
  37. Arábia Saudita
  38. Bélgica
  39. Gana
  40. Croácia
  41. Países Baixos
  42. Catar
  43. Áustria
  44. Nova Zelândia
  45. Alemanha
  46. Espanha
  47. Jordânia
  48. Inglaterra