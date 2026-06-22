A camisa do Brasil de 2002 não foi vista com bons olhos pelo The Athletic. Em ranking publicado no último sábado, 20, o site americano colocou o uniforme do Penta na décima colocação dos mais feios da história das Copas.

“[…] A edição de 2002 foi o pior uniforme do Brasil. Os estranhos detalhes verdes irregulares na camisa eram um elemento de design bizarro. Uma seleção histórica fez com que esse uniforme parecesse muito melhor do que deveria, e mesmo assim não ficou bom”, escreveu o The Athletic.

O site elegeu a camisa utilizada pela Bolívia na Copa do Mundo de 1930 como a mais feia na história do torneio. A seleção usou letras nos uniformes de forma que, com 11 jogadores, a frase “Viva Uruguai” fosse formada. A iniciativa foi realizada em homenagem aos anfitriões do Mundial, conforme relembra o ge.

As camisas mais feias da história das Copas segundo o The Athletic

Bolívia (1930) Holanda (1994) – Goleiro Suíça (2026) – Fora Bélgica (1982) – Casa Suíça (2022) – Fora Rússia (1994) – Fora Nigéria (1994) – Fora Estados Unidos (1994) – Fora Estados Unidos (2022) – Casa Brasil (2002) – Casa

Camisa do Brasil de 1986 foi eleita uma das mais bonitas

Se a camisa do Penta não satisfez o The Athletic, o uniforme do Brasil de 1986 compensou. O site colocou a camisa na terceira colocação entre as mais bonitas da história das Copas.

“A Argentina venceu a Copa do Mundo de 1986, mas o Brasil tinha o melhor uniforme naquele ano. A camisa amarela canário com gola e punhos verdes, combinada com o calção azul, é uma das melhores versões do famoso uniforme brasileiro. O que realmente o diferencia é o escudo da Confederação Brasileira de Futebol, que exibe com destaque a Taça Jules Rimet, o troféu original da Copa do Mundo que o Brasil passou a guardar permanentemente após se tornar a primeira seleção a conquistá-la pela terceira vez em 1970”, escreveu o The Athletic.

De acordo com o site, o uniforme mais bonito da história das Copas foi o utilizado pela Alemanha Ocidental no Mundial de 1990. O The Athletic afirmou que a camisa “se encaixaria em quase qualquer época e fica na memória de qualquer um que a veja”.

As camisas mais bonitas da história das Copas segundo o The Athletic