O site The Athletic, braço esportivo do jornal The New York Times, elegeu os favoritos ao título da Copa do Mundo de 2026. Após o sorteio dos grupos, realizado na última sexta-feira, 5, o portal colocou o Brasil na quarta posição, fora do “top-3” no ranking de força para o Mundial.

Com 42 das 48 seleções já confirmadas, o caminho hipotético de cada seleção ainda não pode ser totalmente definido. Contudo, ainda que com tudo pouco concreto pelas combinações dos melhores terceiros colocados, um cenário já passou a ser estabelecido, especialmente na primeira fase da competição.

Assim, o The Athletic cravou a Espanha como principal favorita, seguida pela atual campeã Argentina. A França, vencedora em 2018 e vice em 2022, fecha o pódio, segundo o site.

A seleção brasileira, que, após ciclo caótico, enfrentará Marrocos, Escócia e Haiti no grupo C, é considerada a quarta força. No entanto, ainda aparece à frente de seleções mais badaladas recentemente, como Holanda (5ª), Inglaterra (6ª) e Portugal (7ª).

Alemanha, em 8º, Colômbia, em 9º, e Croácia, em 10º, fecham o top-10. Entre as classificadas, a considerada mais fraca foi o Haiti, 62ª entre as 64 analisadas, já considerando as 22 equipes que brigam pelas seis vagas restantes.

Os favoritos da Copa do Mundo (The Athletic)