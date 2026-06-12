A seleção canadense, um dos países anfitriões da Copa do Mundo de 2026, fará sua estreia no torneio nesta sexta-feira, 12, contra a Bósnia e Herzegovina. A partida, válida pela primeira rodada do Grupo B, terá início às 16h (de Brasília) no BMO Field, em Toronto, que será conhecido como Toronto Stadium durante o Mundial.

O Canadá, como nação anfitriã, busca uma participação sólida em sua própria casa. Este jogo marca o início da jornada para ambas as seleções no Grupo B da competição. A Bósnia e Herzegovina, por sua vez, inicia sua campanha no Mundial.

A partida terá transmissão exclusiva da Cazé TV.

Informações da Partida

Canadá x Bósnia e Herzegovina

Competição: Copa do Mundo FIFA 2026 — 1ª rodada (Grupo B)

Data e horário: sexta-feira, 12 de junho, às 16h (de Brasília)

Local: BMO Field (Toronto, Canadá)

Árbitro: Facundo Tello (ARG)]

Onde assistir: Cazé TV