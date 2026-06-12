O lateral-esquerdo Alphonso Davies, do Canadá, está fora da estreia da Copa do Mundo de 2026, contra a Bósnia e Herzegovina. O jogador ainda se recupera de uma lesão muscular no tendão da coxa esquerda.
A lesão ocorreu durante o jogo de volta da semifinal da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain. O clube bávaro havia informado que o atleta ficaria afastado dos gramados por “várias semanas”.
Davies retornou aos gramados em dezembro de 2025, após nove meses afastado por uma ruptura no ligamento cruzado do joelho. Nesta temporada, o jogador participou de 23 partidas pelo clube alemão, com um gol marcado e cinco assistências.