O lateral-esquerdo Alphonso Davies, do Canadá, está fora da estreia da Copa do Mundo de 2026, contra a Bósnia e Herzegovina. O jogador ainda se recupera de uma lesão muscular no tendão da coxa esquerda.

A lesão ocorreu durante o jogo de volta da semifinal da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain. O clube bávaro havia informado que o atleta ficaria afastado dos gramados por “várias semanas”.

O técnico do Canadá, Jesse Marsch, então garantiu que o lateral-esquerdo está fora da primeira rodada. Em declarações aos repórteres durante uma coletiva de imprensa pré-jogo, o treinador explicou a decisão sobre o cronograma de recuperação do seu capitão. “Fizemos uma ressonância. Os resultados mostraram sinais muito positivos de que ele está se recuperando incrivelmente bem, quase totalmente. Estamos nos preparando para intensificar os treinos.”

Davies retornou aos gramados em dezembro de 2025, após nove meses afastado por uma ruptura no ligamento cruzado do joelho. Nesta temporada, o jogador participou de 23 partidas pelo clube alemão, com um gol marcado e cinco assistências.