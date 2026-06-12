A Copa do Mundo de 2026 terá um de seus primeiros embates do Grupo B neste sábado, 13, às 16h (de Brasília), quando Catar e Suíça se enfrentam no Levi’s Stadium, em Santa Clara, Estados Unidos. A partida marca a estreia de ambas as seleções no torneio e promete ser um teste inicial para as ambições de cada equipe na competição.

Análise das equipes e Grupo B

A seleção catari, sob o comando do técnico espanhol Julen Lopetegui, disputa sua segunda Copa do Mundo e busca conquistar seus primeiros pontos na história da competição. Já a seleção suíça, liderada por Murat Yakin, chega ao Mundial com a reputação de uma seleção taticamente organizada e defensivamente sólida. O grupo B também conta com Bósnia e Canadá.

Histórico do confronto e arbitragem

Este será apenas o segundo encontro entre Catar e Suíça na história do futebol. O único confronto anterior foi um amistoso no dia 14 de novembro de 2018, no qual a seleção catari venceu por 1 a 0.

A arbitragem da partida ficará a cargo do hondurenho Said Martínez, que fará história como o primeiro árbitro principal de seu país em uma Copa do Mundo. Ele será auxiliado por Walter Lopez e Christian Ramirez, ambos de Honduras.

Onde assistir ao jogo

Os torcedores poderão acompanhar o confronto entre a seleção catari e a seleção suíça pela CazéTV.

Ficha técnica da partida