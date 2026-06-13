A seleção haitiana e a seleção escocesa se preparam para o pontapé inicial na Copa do Mundo de 2026, em um confronto válido pela primeira rodada do Grupo C. A partida será neste sábado, 13, às 22h (de Brasília), no Gillette Stadium, localizado em Foxborough, Massachusetts, nos Estados Unidos. O árbitro do duelo será Mustapha Ghorbal, da Argélia.

Como Chegam as Equipes para o Mundial

A Escócia marca seu retorno à Copa do Mundo após um jejum de 28 anos, sendo esta a nona participação da equipe em Mundiais. Sob o comando do técnico Steve Clarke, a seleção escocesa busca superar a fase de grupos pela primeira vez em sua história.

O Haiti, por sua vez, faz sua segunda aparição na competição, a primeira desde 1974. A equipe chega com o objetivo de somar seus primeiros pontos e avançar da fase de grupos sob comando do técnico Sébastien Migné. Ambas as equipes compartilham o Grupo C com as fortes seleções de Brasil e Marrocos, que também estreiam no mesmo dia.

Onde Assistir Haiti x Escócia

Os torcedores que desejam acompanhar o embate entre Haiti e Escócia poderão acompanhar exclusivamente pela CazéTV.

Informações da Partida