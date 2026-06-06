A cantora colombiana Shakira e o artista nigeriano Burna Boy foram confirmados como as principais atrações da cerimônia de abertura da Copa do Mundo Fifa 2026. O evento ocorrerá no Estádio Azteca, na Cidade do México, na quinta-feira (11), antecedendo a partida inaugural entre a seleção mexicana e a seleção da África do Sul.
Performance da Música Oficial e Fundo de Educação
Shakira e Burna Boy apresentarão Dai Dai, a música oficial da Copa. A canção foi lançada em apoio ao Fundo de Educação Cidadã Global da Fifa, uma iniciativa que busca arrecadar 100 milhões de dólares para promover acesso à educação e oportunidades no futebol para crianças globalmente. “Dai Dai” é uma expressão italiana que significa “vamos lá” ou “força”.
Múltiplas Cerimônias e Outras Atrações
Esta edição da Copa do Mundo será a primeira a contar com três cerimônias de abertura distintas, uma em cada país anfitrião: México, Canadá e Estados Unidos. Além de Shakira e Burna Boy, a cerimônia na Cidade do México, que vive ondas recentes de protestos, terá a participação de Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná e Tyla. No Canadá, Michael Bublé e Alanis Morissette serão os destaques em Toronto, enquanto nos Estados Unidos, Anitta, Katy Perry e Future se apresentarão em Los Angeles.
Shakira e sua Conexão com o Futebol Mundial
A participação de Shakira na Copa marca a quinta aparição dela em eventos do torneio, consolidando forte ligação com o futebol. Ela é reconhecida por sucessos anteriores como Waka Waka (This Time for Africa), em 2010, e La La La, em 2014. Além da cerimônia de abertura, a artista colombiana também está confirmada para co-liderar o show do intervalo da final da Copa do Mundo, agendada para 19 de julho no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.