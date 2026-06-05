A Cidade do México tem sido palco de protestos na primeira semana de junho de 2026, às vésperas da abertura da Copa do Mundo da FIFA. As manifestações, lideradas principalmente pela Coordenadora Nacional dos Trabalhadores da Educação (CNTE), têm gerado tumultos e preocupação com a segurança do evento global. Além dos professores, familiares de pessoas desaparecidas, agricultores e caminhoneiros também se uniram aos protestos, buscando aproveitar a visibilidade internacional do Mundial para suas demandas sociais e políticas, conforme noticiado pela Deutsche Welle.

Atos de Vandalismo e Confrontos na Capital

Os manifestantes realizaram uma série de atos de vandalismo e bloqueios em vias importantes da capital mexicana. Estátuas de jogadores de futebol, com cerca de cinco metros de altura, instaladas na Avenida Paseo de la Reforma para promover a Copa do Mundo, foram derrubadas e danificadas. Algumas foram pichadas com mensagens como “Se não houver solução, a bola não vai rolar”, e peças de seus uniformes foram queimadas.

Houve também a invasão e vandalismo do prédio da Secretaria de Educação Pública, onde janelas foram quebradas e um pequeno incêndio foi registrado. Confrontos com a polícia também ocorreram, com o uso de gás lacrimogêneo para dispersar os manifestantes que tentavam alcançar a Praça do Zócalo, local que abrigará uma ‘fan fest’ da Copa.

Reivindicações e Resposta Governamental

As principais reivindicações da CNTE incluem reajustes salariais, mudanças nas regras de aposentadoria e melhores condições de trabalho. O grupo também busca uma reunião direta com a presidente Claudia Sheinbaum. A presidente, por sua vez, criticou os atos de violência e destruição, mas afirmou que o governo não pretende reprimir as manifestações, defendendo o diálogo como caminho para a solução.

As autoridades mexicanas tentam preservar a imagem do país e evitar confrontos diretos, enquanto os manifestantes ameaçam intensificar os protestos durante o torneio caso suas demandas não sejam atendidas.

Copa do Mundo em Contexto de Tensão

A Copa do Mundo de 2026 terá sua abertura em 11 de junho, no Estádio Azteca, na Cidade do México, com a partida entre México e África do Sul. O México é um dos três países-sede do torneio, ao lado dos Estados Unidos e do Canadá, e receberá 13 partidas da competição.

Com a proximidade do evento, cidades como Cidade do México, Monterrey e Guadalajara permanecem em alerta diante da possibilidade de novas mobilizações.