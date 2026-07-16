A vitória contra a França, por 2 a 0, colocou a Espanha de volta a uma final da Copa do Mundo depois de 16 anos. Com um futebol coletivo, a equipe de Luís de La Fuente conta com jovens talentos que trabalham juntos desde as categorias de base.
Analisando o elenco da Fúria, chama atenção a ausência inédita de jogadores do Real Madrid (Marc Cucurella, ex-Chelsea, foi contratado pelo clube merengue, mas só fará sua estreia após o Mundial). O maior campeão europeu revelou apenas dois nomes para a seleção: Marcos Llorente, hoje no rival Atlético, e Victor Muñoz, nova contratação do Liverpool.
Enquanto isso, a base da seleção é formada, em sua maioria, por jogadores formados no Barcelona e nos times da região do País Basco. A Comunidade Autônoma localizada no norte do país também é o segundo principal berço de nascimento dos atletas da Fúria, ao lado da Catalunha.
La Masia, a “fábrica” do Barcelona
Conhecida por ser uma fábrica de craques, como Messi, Xavi e Iniesta, La Masia ainda é o principal centro formador da Espanha. A base é responsável por potencializar talentos que se alinham a identidade de jogo da Espanha, que prioriza o futebol coletivo e a posse de bola.
Eric García, Cucurella, Pau Cubarsí, Grimaldo, Gavi, Dani Olmo e Lamine Yamal. Todos eles passaram a maior parte de suas vidas na base do Barcelona.
Eric García e Dani Olmo fizeram movimentos parecidos: os dois passaram a maior parte de suas carreiras na base do Barça, mas sem espaço, se transferiram para outros clubes, antes de voltarem para a Catalunha. O zagueiro se transferiu para o Manchester City em 2021 e retornou ao Barcelona em 2021, enquanto Olmo saiu cedo de La Masia para o Dínamo de Zagreb, da Croácia, antes de voltar em 2024.
Já os laterais Cucurella e Grimaldo foram formados em lá, mas voltaram para a Espanha para defender as camisas de Real Madrid e Atlético de Madrid, rivais do Barcelona, respectivamente. Pau Cubarsí, Gavi, e Lamine Yamal fazem parte da nova grande geração espanhola de jogadores que surgiram no clube catalão.
País Basco, região formadora
Seguido da Catalunha, com oito atletas, o País Basco é a segunda região da Espanha com mais jogadores na seleção, com seis jogadores. A região é lar de dois dos principais times do país, Real Sociedad e Athletic Bilbao, que mantém laços históricos com a comunidade autônoma.
Enquanto o Athletic não utiliza jogadores nascidos fora do País Basco e recruta jovens da região, a Real Sociedad não fica atrás enquanto clube formador, mesmo utilizando estrangeiros desde 1989. Os seis atletas convocados nascidos na região atuaram, em algum momento da carreira, em um dos dois times.
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Unai Simón, Aymeric Laporte e Nico Williams são formados e atuam no Athletic Bilbao. Enquanto Laporte é nascido na parte francesa da região e passou por outros clubes antes de voltar à equipe, Unai Simón e Nico nasceram na parte espanhola e só jogaram pelo time basco.
Amuleto da Espanha nas classificações contra Portugal e Bélgica, Mikel Merino foi formado no Osasuna, na região de Pamplona, e voltou a região basca para atuar na Real Sociedad, antes da passagem pelo Arsenal. Cria do clube, Martín Zubimendi também deixou a Sociedad para defender os Gunners.
Mikel Oyarzabal, um dos principais destaques da Fúria na competição, teve como único clube na carreira o time de San Sebástian.
Onde foi formado cada jogador da Espanha
- Unai Simón – Athletic Bilbao
- David Raya – Blackburn
- Joan García – Espanyol
- Marc Pubill – Levante
- Marcos Llorente – Real Madrid
- Aymeric Laporte – Athletic Bilbao
- Pedro Porro – Girona
- E. García – Barcelona
- Cucurella – Barcelona
- Pau Cubarsí – Barcelona
- Grimaldo – Barcelona
- Alex Baena – Villarreal
- Fabián Ruiz – Betis
- Zubimendi – Real Sociedad
- Mikel Merino – Osasuna
- Nico Williams – Athletic Bilbao
- Rodri – Villarreal / Atlético Madrid
- Dani Olmo – Barcelona / Dinamo
- Gavi – Barcelona
- Pedri – Las Palmas
- Lamine Yamal – Barcelona
- Borja Iglesias – Villarreal
- Yéremy Pino – Villarreal
- Víctor Muñoz – Real Madrid
- Oyarzabal – Real Sociedad
- Ferran Torres – Valencia