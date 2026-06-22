O treino da seleção brasileira nesta segunda-feira, 22, em Nova Jersey, teve Neymar em campo e o desfalque de Alisson. Enquanto o goleiro não esteve na atividade aberta à imprensa por controle de carga, Neymar voltou aos trabalhos normais com o grupo e apresentou evolução física, segundo o Lance!.

De acordo com a apuração, Neymar esteve em todas as atividades observadas pelos jornalistas, demonstrando força e intensidade. Antes do início do treinamento, o camisa 10 conversou com o treinador Carlo Ancelotti e o zagueiro Marquinhos na beira do campo.

Alisson, por outro lado, não participou dos trabalhos nos 15 minutos de treino abertos à imprensa. O goleiro realizou uma atividade de controle de carga, mas não preocupa a comissão técnica para o duelo contra a Escócia nesta quarta-feira, 24, às 19h (de Brasília), pela terceira rodada da fase de grupos da Copa.

Provável escalação

Com a lesão muscular de Raphinha na região posterior da coxa direita, Luiz Henrique deve assumir a titularidade, de acordo com o portal. Com isso, o Brasil deve ir a campo contra a Escócia com a seguinte escalação: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Vini Jr., Luiz Henrique e Matheus Cunha.

Duelo contra a Escócia