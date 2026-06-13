Ao entrar em campo contra o Marrocos neste sábado, 13, a seleção brasileira será a primeira em 2026 a carregar o patch dourado da Copa do Mundo em uma das mangas — design exclusivo para campeões do torneio.

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Os patchs com o símbolo da Fifa já são tradicionais em mundiais. No entanto, para a edição 2026, a novidade fica por conta dos três modelos diferentes: preto e branco, para dar constraste, e o já citado dourado, no entanto, apenas para uso dos campeões Argentina, Alemanha, Brasil, Espanha, França, Inglaterra e Uruguai.

A Itália fica de fora, por não ter se classificado mais uma vez para o Mundial.

Brasil x Marrocos

Brasil e Marrocos se enfrentam hoje, 13, às 19h (horário de Brasília), o MetLife Stadium, em East Rutherford, na região de Nova Jersey e Nova York. A partida é válida pela primeira rodada do grupo C, que ainda conta com as equipes do Haiti e da Escócia.