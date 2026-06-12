Os primeiros jogos da Copa do Mundo de 2026 revelaram uma novidade implementada pela Fifa. O uniforme dos atletas ganhou um novo patch, como são chamados os emblemas bordados ou estampados nas camisas.

Além do tradicional patch de campeão, que será usado no peito da camisa pela Argentina, agora diversos atletas terão um patch especial nas mangas. Estrelas como Endrick, Haaland, Cherki e todos os outros que jogam a Copa pela primeira vez usarão o patch de estreante, com o termo “debut” estampado.

O patch foi visto pela primeira vez no jogo de abertura entre México e África do Sul, posicionado na manga direita da África do Sul e esquerda México. O emblema com borda dourada dá ainda mais exclusividade e valor ao item, tão buscado por colecionadores de camisas.

Também haverá emblemas especiais para vencedores anteriores da Bola de Ouro da Copa, Chuteira de Ouro, Luva de Ouro e “Lendas” (para atletas que disputam ao menos sua quinta Copa do Mundo). Ou seja, a maior parte dos jogadores não terá nenhum destes patches.

Os atletas que usarão os patches especiais na Copa 2026