A seleção brasileira desembarcou na manhã desta terça-feira, 2, no Aeroporto Internacional de Newark Liberty, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Após a chegada, o técnico Carlo Ancelotti falou sobre as expectativas para a Copa do Mundo de 2026.

“Estou contente, feliz e motivado para tentar fazer o melhor. Hoje trabalhamos e depois temos três dias para nos preparamos para o jogo contra o Egito, para fazer alguns testes e depois preparar para o primeiro jogo. Temos que estar preparados desde o primeiro jogo. O time está pronto”, comentou o treinador em entrevista ao sportv.

Além do treinador, o volante Casemiro também projetou a seleção brasileira na Copa do Mundo.

“Expectativa é gigante e a gente está em busca desse sonho. […] Nós não somos a grande favorita. Chegamos fortes, temos um grupo bom, uma mescla de juventude e de grandes jogadores. Acho que é bom. A gente vem com esse passinho atrás [em relação à outras seleções], mas o alerta está sempre ligado. Iremos chegar fortes e, se Deus quiser, fazer uma grande Copa do Mundo”, comentou o jogador em entrevista ao sportv.

A seleção entra em campo neste sábado, 6, às 19h (de Brasília), contra o Egito, no Huntington Banking Field, em Cleveland, nos Estados Unidos, no último amistoso antes do Mundial. Na semana seguinte, a equipe comandada por Ancelotti estreia na Copa do Mundo contra Marrocos, no sábado, 13, às 19h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey.