A Suíça transformou um jogo tenso em uma goleada imponente na tarde desta quinta-feira (18). Jogando no SoFi Stadium, em Los Angeles, a equipe europeia contou com o brilho de seus reservas e a expulsão de um adversário para vencer a Bósnia por 4 a 1, em duelo válido pela segunda rodada do Grupo B da Copa do Mundo 2026. Após um empate frustrante na estreia, a vitória recoloca os suíços na briga direta por uma vaga nos playoffs do torneio.

O primeiro tempo foi marcado por um domínio territorial suíço que esbarrava na forte marcação adversária e na segurança do goleiro Vasilj. A Bósnia, apostando na experiência do veterano Edin Dzeko no contra-ataque, assustou em raras descidas, mas viu a Suíça ditar o ritmo. O atacante Ndoye foi o jogador mais perigoso da etapa inicial, criando boas jogadas pelas pontas e obrigando o arqueiro bósnio a fazer defesas importantes, mantendo o placar zerado até o intervalo.

A história da partida mudou drasticamente aos 24 minutos da etapa final, quando o técnico suíço promoveu uma alteração tripla. A estrela brilhou imediatamente: aos 29, Vargas cruzou da esquerda e, no rebote da zaga, Manzambi — com apenas dois minutos em campo — pegou de primeira para abrir o placar. O golpe foi sentido pela Bósnia, e a situação se tornou irreversível aos 34 minutos, quando Muharemovic cometeu falta dura em Embolo na entrada da área e recebeu o cartão vermelho direto, deixando sua equipe com um homem a menos.

Com a vantagem numérica e o adversário desestabilizado, a Suíça foi letal. Aos 38 minutos, Embolo fez o pivô e serviu Vargas, que bateu no contrapé de Vasilj para ampliar. Pouco depois, aos 44, a dupla dinâmica do banco de reservas voltou a atacar: Vargas arrancou pela esquerda e cruzou rasteiro para Manzambi anotar o terceiro.

A Bósnia ainda encontrou um gol de honra aos 48 minutos com Mahmic, aproveitando sobra após cobrança de escanteio e rebatida do goleiro Kobel. No entanto, no apagar das luzes, Memic cometeu pênalti em Sow. O capitão Xhaka cobrou com perfeição aos 52 minutos, selando o 4 a 1 definitivo.

Com o resultado expressivo, a Suíça ganha fôlego no Grupo B e se prepara para o decisivo confronto contra o Canadá na próxima rodada. Já a Bósnia, em situação delicada após somar apenas um ponto em dois jogos, jogará sua sobrevivência no torneio diante do Catar.