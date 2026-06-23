O atacante Raphinha se manifestou pela primeira vez após o diagnóstico de lesão muscular na região posterior da coxa direita depois do duelo contra o Haiti. Em publicação nas redes sociais, o camisa 11 da seleção brasileira falou sobre o ocorrido e a recuperação.

“Vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para me recuperar e voltar o mais rápido possível. Quero estar ao lado dos meus companheiros, lutar pelos nossos objetivos e seguir dando tudo de mim para honrar essa camisa e levar alegria ao torcedor brasileiro. Sigo firme”, escreveu Raphinha.

A lesão do atacante foi confirmada no último sábado, 20, após realização de exames. Em nota, a CBF não deu um prazo determinado para o retorno de Raphinha. De acordo com o ge, a expectativa é contar com o atacante em um eventual duelo de oitavas de final, ou seja, daqui a duas semanas.

Confira a mensagem de Raphinha

“Escolhi essa foto primeiro porque ela me lembra de onde tudo começou.

O menino que sonhava em vestir a camisa da Seleção Brasileira continua aqui. Com os mesmos sonhos, a mesma gratidão e a mesma vontade de representar o nosso país.

Eu amo o futebol, amo o que faço e amo vestir a camisa da Seleção Brasileira.

Quem me conhece sabe o quanto eu me cobro e o quanto trabalho todos os dias para evoluir. E isso nunca vai mudar.

Vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para me recuperar e voltar o mais rápido possível.

Quero estar ao lado dos meus companheiros, lutar pelos nossos objetivos e seguir dando tudo de mim para honrar essa camisa e levar alegria ao torcedor brasileiro.

Sigo firme.”