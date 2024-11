Conheça Murillo, zagueiro convocado por Dorival para a Data Fifa

Principal surpresa na convocação do técnico Dorival Júnior para a próxima Data Fifa, o zagueiro Murillo, do Nottingham Forest, terá sua primeira chance com a camisa principal da amarelinha. Aos 22 anos, o jogador revelado pelo Corinthians tem nove jogos na atual temporada, ainda sem gols e sem assistências, mas vive boa fase na competição nacional mais badalada do mundo.

“É um jogador que nunca deixou de estar presente nas listas de observação. Temos dez ou doze ótimas opções para duas posições. Nunca estivemos tão bem servidos de zagueiros, como também de atacantes pelo lado direito. Mas que também desempenham funções um pouco diferentes. Espero que ele seja muito bem-vindo, renda dentro de suas melhores condições e consiga apresentar o que vem fazendo na sua equipe”, disse.

“Nós temos várias decisões tomadas que são levadas até poucos momentos antes de vocês receberem a lista final. Alguns nomes importantes ficaram fora, como o Endrick por exemplo. Jogadores estão atuando ou não? Temos que ter um peso maior para aqueles que estão, porque não temos temo para reposição de um tempo perdido. O Endrick foi um jogador fundamental em alguns jogos, vinha tendo uma boa resposta. Ele está hoje em um momento de transição, vivendo um processo natural, tudo isso demanda tempo. As portas não estão fechadas ao Endrick, pelo contrário. Tudo é questão de que ele também volte a se recolocar dentro do seu clube, com calma e paciência para reconquistar seu espaço”, completou em outro momento, justificando a ausência de Endrick.

A carreira de Murillo

O defensor subiu para o profissional no ano de 2023, após, em 2022, fazer 36 jogos, com quatro gols no sub-20 do Timão.

No profissional, sob o comando do técnico Vanderlei Luxemburgo, foram 27 partidas com a camisa da equipe paulistana, com um passe para gol. Na metade da temporada, foi vendido à equipe da Premier League por 12 milhões de euros (R$ 64 milhões pela cotação atual)

O Timão tinha 80% dos direitos econômicos, mas manteve 10% para negociações futuras.

Murillo chegou a ser alvo do futebol italiano antes de optar pela Premier League. Na Inglaterra, atuou ao lado do ex-corintiano Felipe, curiosamente com passagem pelo clube paulista. Na primeira temporada: 36 jogos, todos como titular, e duas assistências.

Atualmente, forma dupla com o sérvio Nikola Milenkovic e é considerado peça fundamental pelo técnico Nuno Espírito Santo, que disse “puxar a orelha” por maior obediência tática do jogador. “Murillo tem muita qualidade. É um zagueiro muito rápido, tem boa construção, mas eu não olho só para as coisas boas. O que já está bom é melhor não mexer, é só tentar melhorar. Agora, existem aspectos de jogo que ele tem que melhorar. Não podemos esquecer que o trabalho fundamental de um zagueiro é defender (risos)”, disse o técnico sobr o jogador, em entrevista à ESPN.

“Não é que ele se empolga, são características próprias, ele se sente à vontade de, às vezes, tomar certas decisões, que eu considero que devem ser tomadas em outra parte do campo… em termos defensivos, devemos ser mais práticos (risos)”, completou ao canal.

