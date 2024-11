Sem Endrick, Dorival convoca seleção brasileira para Eliminatórias

A seleção brasileira foi convocada nesta sexta-feira, 1º, para os seus dois últimos compromissos no ano. A grande ausência foi a do atacante Endrick (Real Madrid) no time que enfrenta Venezuela e Uruguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Em processo final de recuperação de uma lesão no joelho, Neymar (Al Hilal) ainda não foi chamado.

Os convocados enfrentam a Venezuela, fora de casa, no dia 14 deste mês; e o Uruguai, cinco dias depois, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), já pela 12ª rodada.

“O Neymar entendeu a situação que se apresenta, a pouca minutagem em campo e as próprias cobranças que todos nós faríamos ao vêl-lo no banco de reservas ou dentro de campo”, disse Dorival. “Temos que estar preparados para a próxima convocação, em 2025. Lá, com certeza, ele já terá o resgate muito maior da sua condição física.”

Convocados para seleção brasileira

Goleiros

Bento (Al-Nassr)

Ederson (Manchester City)

Weverton (Palmeiras)

Laterais

Danilo (Juventus)

Vanderson (Monaco)

Abner (Lyon)

Guilherme Arana (Atlético Mineiro)

Zagueiros

Eder Militão (Real Madrid)

Gabriel Magalhães (Arsenal)

Marquinhos (PSG)

Murillo (Nottingham Forest)

Meio-campistas

André (Wolverhampton)

Andreas Pereira (Fulham)

Bruno Guimarães (Newcastle)

Gerson (Flamengo)

Lucas Paquetá (West Ham)

Atacantes

Raphinha (Barcelona)

Estêvão (Palmeiras)

Igor Jesus (Botafogo)

Luiz Henrique (Botafogo)

Rodrygo (Real Madrid)

Savinho (Manchester City)

Vinicius Júnior (Real Madrid)

Neymar se machucou justamente em um compromisso da seleção brasileira contra a uruguaia, pelas Eliminatórias, em outubro do ano passado. O atacante passou por uma cirurgia para corrigir uma lesão no ligamento cruzado anterior e começa a voltar a jogar pelo Al-Hilal, da Arábia Saudita.

O Brasil treinará em Belém (PA) entre os dias 11 e 13, antes de embarcar para Maturin, onde enfrentará os venezuelanos no dia seguinte, às 18h. A capital paraense, a duas horas e 45 minutos de distância do local da partida, foi escolhida com o objetivo de encurtar os deslocamentos da delegação.

Depois das vitórias contra Chile e Peru, o Brasil alcançou a quarta colocação nas Eliminatórias, com 16 pontos, oito a menos que a líder Argentina.

