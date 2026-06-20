Matías Galarza é o autor do gol mais rápido da Copa do Mundo 2026 até aqui, anotado contra a Turquia, na vitória paraguaia por 1 a 0. No entanto, durante a partida que eliminou os turcos da competição, o meio-campista também protagonizou uma cena das mais inusitadas, ao encontrar o relógio do juiz Ivan Barton sobre o gramado, colocá-lo em um dos braços e sair andando.

A “desapropriação” feita por Galarza ocorreu no momento mais tenso da partida, ao final do primeiro tempo, quando jogadores de ambas as equipes discutiam sobre o paraguaio Almirón ter colocado a mão na boca antes de se digir a um adversário. Ele acabou expulso após checagem por meio do VAR.

Apesar de sair com relógio em pulso, o herói paraguaio do jogo devolveu o acessório em seguida, conforme registrado durante a transmissão. Segundo o Globo Esporte, Barton voltou portando dois relógio para o segundo tempo.

Confusões e achados à parte, o Paraguai volta a campo na próxima quinta-feira, 25, o Levi’s Stadium, localizado na cidade de Santa Clara, na região da Área da Baía de São Francisco. Ambas as equipes somam 3 pontos pelo grupo D, no entanto, os australianos estão na frente pelo critério de saldo de gols.